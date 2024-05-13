Ο Γουίλ Σμιθ πρωταγωνιστής στο θρίλερ «Sugar Bandits» του Στέφανο Σολίμα

Την παραμονή έναρξης της αγοράς των Καννών, η Westbrook Studios και η AGC Studios όρισαν τον Ιταλό σκηνοθέτη Στέφανο Σολίμα (Stefano Sollima) να αναλάβει το τιμόνι του μεγάλου προϋπολογισμού θρίλερ δράσης «Sugar Bandits».

Σύμφωνα με το Deadline, θα είναι βασισμένο στο μυθιστόρημα «Devils In Exile» του Τσακ Χόγκαν (Chuck Hogan) με τον βραβευμένο με Όσκαρ Γουίλ Σμιθ (Will Smith) να υποδύεται ένα πρώην μέλος των ειδικών δυνάμεων που διευθύνει μια επίλεκτη ομάδα για την εξάλειψη του εμπορίου ναρκωτικών στη Βοστώνη. Το υπόλοιπο κάστινγκ βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η AGC International και η CAA Media Finance έχουν τα παγκόσμια δικαιώματα διανομής της ταινίας ενώ ο Γουίλ Σμιθ και ο Jon Mone (Τζον Μον) θα είναι μεταξύ άλλων οι παραγωγοί του θρίλερ. Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο.

Ο Σμιθ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη στις 7 Ιουνίου με το «Bad Boys: Ride or Die», την 4η ταινία της σειράς μαζί με τον Μάρτιν Λόρενς (Martin Lawrence).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

