H Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς, θα ζητήσει εξηγήσεις από τη διεύθυνση της EBU (Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση) για την απαγόρευση της σημαίας της ΕΕ, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Ερίκ Μαμέρ, σχολίασε κατά τη σημερινή ενημέρωση ότι «είναι πολύ λυπηρό που δεν επέτρεψαν την επίδειξη της σημαίας που είναι σημαία όλων των μελών της ΕΕ και άλλων μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης που συμμετέχουν στον διαγωνισμό και συχνά κυματίζει δίπλα σε εθνικές σημαίες σε δημόσια κτίρια». Τόνισε, δε, ότι κατά την άποψη της Επιτροπής «δεν υπήρχει κανένας απολύτως λόγος να απαγορευτεί αυτή η σημαία (σ.σ. της ΕΕ) από το στάδιο» όπου ελάμβανε χώρα ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision και πρόσθεσε ότι αυτό είναι κάτι που θα επισημάνει ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Μ. Σχοινάς στην επικοινωνία του, σήμερα, με τη διεύθυνση της EBU. «Θα ενθαρρύνουμε την EBU να καταλάβει ότι αυτό ήταν λάθος», τόνισε ο Ερίκ Μαμέρ, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τον φανερό εκνευρισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ειδικότερα μία εβδομάδα πριν από την τηλεμαχία των υποψηφίων των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων για την Προεδρία της Επιτροπής, που διοργανώνει η EBU στις 23 Μαΐου.

Υπενθυμίζεται ότι τη βραδιά του διαγωνισμού της Eurovision, o αντιπρόεδρος, Μ. Σχοινάς με μήνυμά του στο «Χ», είχε προβεί σε μια οργισμένη δήλωση αναφέροντας τα εξής: «Η Eurovision είναι πρώτα απ' όλα μια γιορτή του ευρωπαϊκού πνεύματος, της ευρωπαϊκής διαφορετικότητας και των ταλέντων. Η σημαία της ΕΕ είναι σύμβολο όλων αυτών. Σε διάστημα λιγότερο από ένα μήνα πριν από τις ευρωεκλογές, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν εμπόδια, μεγάλα ή μικρά, για να γιορτάσουμε αυτό που ενώνει όλους τους Ευρωπαίους». Μάλιστα σε δηλώσεις του στο Politico, ο Έλληνας Επίτροπος τόνισε ότι η απόφαση αυτή βοήθησε μόνο «τους εχθρούς της Ευρώπης» και ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει διευκρινίσεις από τη διοίκηση της EBU. «Δεν μπορώ να βρω τη λογική εξήγηση γιατί το κάνει αυτό η EBU. Και τι εξυπηρετεί αυτό;» δήλωσε ο Μ. Σχοινάς, προσθέτοντας: «λιγότερο από ένα μήνα από τις ευρωεκλογές, ποιος κερδίζει από την απαγόρευση της σημαίας της ΕΕ από τη Eurovision; Μόνο οι ευρωσκεπτικιστές και οι εχθροί της Ευρώπης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

