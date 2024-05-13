Δίκη Τραμπ: Ο πρώην δικηγόρος του, Μάικλ Κόεν, καταθέτει πώς τον βοήθησε να αποκρύψει χρήματα

Ο πρώην δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ Μάικλ Κόεν, ο κάποτε πιστότερος συνεργάτης του που στράφηκε στη συνέχεια εναντίον του, καταθέτει από σήμερα στη δίκη του πρώην προέδρου στο Μανχάταν, όπου αναμένεται να πει στους ενόρκους πώς τον βοήθησε να κρύψει παρανόμως τα χρήματα που κατέβαλε σε μια πρώην πορνοστάρ για να εξαγοράσει τη σιωπή της.

Ο Κόεν είναι ίσως ο σημαντικότερος μάρτυρας κατηγορίας που καλούν οι εισαγγελικές αρχές σε αυτήν τη δίκη, που μπήκε σήμερα στην πέμπτη εβδομάδα της.

Το «πίτμπουλ του Τραμπ», όπως τον αποκαλούσαν στο παρελθόν, ξεκίνησε την κατάθεσή του εξηγώντας ότι φοίτησε στη νομική κατά προτροπή της γιαγιάς του, μολονότι «δεν ήθελε πραγματικά να γίνει δικηγόρος». Το 2007 έφυγε από το δικηγορικό γραφείο στο οποίο εργαζόταν για να ενταχθεί στην οικογενειακή κτηματομεσιτική επιχείρηση του Τραμπ, με έδρα στη Νέα Υόρκη. Ο Τραμπ του προσέφερε τη θέση, όπως είπε, αφού εκείνος του παρουσίασε έναν λογαριασμό ύψους 100.000 δολαρίων για τη δουλειά που είχε κάνει το δικηγορικό γραφείο για μια από τις εταιρίες του. «Αισθάνθηκα την αναγνώριση. Αιφνιδιάστηκα και συμφώνησα», είπε, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ δεν πλήρωσε ποτέ εκείνον τον λογαριασμό.

Επί μία δεκαετία ο 57χρονος σήμερα Κόεν εργαζόταν ως στέλεχος της εταιρείας και δικηγόρος της. Κάποτε είχε δηλώσει ότι «θα έτρωγε και σφαίρα» για τον πρώην Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, που επιδιώκει να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Όταν μια εισαγγελέας τον ρώτησε εάν έχει πει ψέματα στο παρελθόν ή αν «εκφόβισε» ανθρώπους, ο μάρτυρας απάντησε δύο φορές «ναι». «Αυτό έπρεπε να γίνει για να φέρω εις πέρας τα καθήκοντά μου», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ παρέμεινε ανέκφραστος και στη συνέχεια βούλιαξε στην πολυθρόνα του.

Στο επίκεντρο της δίκης βρίσκεται η πληρωμή, ύψους 130.000 δολαρίων, που έκανε το Κόεν στην πρώην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς πριν από τις εκλογές του 2016 με στόχο να εξαγοράσει τη σιωπή της, να μην μιλήσει δηλαδή εκείνη για τη σεξουαλική επαφή που λέει ότι είχε με τον Τραμπ μία δεκαετία νωρίτερα.

Ο Κόεν είπε ότι είναι ορθή η περιγραφή του ρόλου που είχε ως «διακανονιστής» του Τραμπ, αφού εκείνος φρόντιζε να γίνεται «ό,τι ήθελε» ο επιχειρηματίας. Αντί να εργάζεται ως «παραδοσιακός» εταιρικός δικηγόρος, ο Κόεν έδινε αναφορά απευθείας στον Τραμπ και δεν ήταν ποτέ μέλος στη νομική υπηρεσία του Οργανισμού Τραμπ. Μεταξύ των καθηκόντων του ήταν να επαναδιαπραγματεύεται λογαριασμούς με συνεργάτες, να απειλεί με μηνύσεις και να «φυτεύει» θετικές ιστορίες στον Τύπο.

Ο Τραμπ επικοινωνούσε μαζί του τηλεφωνικά ή αυτοπροσώπως και ποτέ δεν έφτιαξε λογαριασμό email. «Σχολίαζε ότι τα email είναι σαν γραπτά έγγραφα, ότι ξέρει πάρα πολλούς ανθρώπους που την πάτησαν επειδή είχαν email που οι εισαγγελείς μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν σε κάποια υπόθεση», σχολίασε.

Ο Κόεν ανέλαβε προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ αφού ξεκίνησε η προεδρική θητεία του το 2017 αλλά η σχέση τους κατέρρευσε όταν οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς, που ερευνούσαν την προεκλογική εκστρατεία του μεγιστάνα, επικεντρώθηκαν επάνω του. Έκτοτε τον επικρίνει ανοιχτά και τον απαξιώνει συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αν και οι ένορκοι τον είδαν σήμερα για πρώτη φορά, το όνομά του επισκιάζει όλη τη δίκη. Οι μάρτυρες έχουν μιλήσει για αυτόν δεκάδες φορές, ενώ οι συνήγοροι του Τραμπ του επιτέθηκαν εξαρχής, αποκαλώντας τον αναξιόπιστο ψεύτη.

Την Παρασκευή, ο δικαστής Χουάν Μέρτσαν προέτρεψε τους εισαγγελείς να πουν στον Κόεν να σταματήσει να κάνει δημοσίως σχόλια για τη δίκη, αφού ο συνήγορος του Τραμπ Τοντ Μπλανς ανέφερε ότι σε μια ανάρτησή του στο διαδίκτυο φορούσε ένα μπλουζάκι που έδειχνε τον Τραμπ πίσω από τα σίδερα της φυλακής.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όταν ο Τραμπ αποζημίωσε, το 2017, τον Κόεν για τα χρήματα που κατέβαλε στην Ντάνιελς, παρουσίασε τη δαπάνη ως «νομικά έξοδα» στους λογαριασμούς του Οργανισμού Τραμπ, για να κρύψει ότι δόθηκαν για να κουκουλωθεί ένα σκάνδαλο. Ο Τραμπ διώκεται για 34 παραποιήσεις λογιστικών εγγράφων, κάτι που θεωρητικά τιμωρείται με φυλάκιση έως 4 ετών. Ο Τραμπ δηλώνει αθώος για όλες τις κατηγορίες και αρνείται ότι είχε ποτέ σεξουαλική επαφή με την Ντάνιελς. Υποστηρίζει ότι η υπόθεση είναι πολιτικά υποκινούμενη από τον Δημοκρατικό εισαγγελέα Άλβιν Μπραγκ. «Ο χοντρο-Άλβιν, ένας διεφθαρμένος τύπος», είπε το Σάββατο σε μια προεκλογική ομιλία του στο Νιου Τζέρσεϊ.

Σήμερα, ο πρώην πρόεδρος έφτασε στο δικαστήριο συνοδευόμενος από πολλούς Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές και βουλευτές, όπως τους Τζ.Ντ. Βανς, Τόμι Τάμπερβιλ και Νικόλ Μαλιοτάκις.

Ο Κόεν είχε δηλώσει ένοχος το 2018 ότι παραβίασε την ομοσπονδιακή νομοθεσία περί χρηματοδότησης των προεκλογικών εκστρατειών όταν πλήρωσε την Ντάνιελς και κατέθεσε ότι είχε λάβει εντολή από τον Τραμπ. Την εποχή εκείνη οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς δεν άσκησαν δίωξη στον πρόεδρο για κανένα αδίκημα. Οι συνήγοροί του είπαν στο δικαστήριο ότι ο Κόεν ενήργησε αυτοβούλως.

Ο Κόεν παραδέχτηκε επίσης ότι ψευδομαρτύρησε πολλές φορές, όπως το 2017, όταν μίλησε στο Κογκρέσο για ένα κατασκευαστικό σχέδιο του Τραμπ στη Μόσχα – στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι είπε ψέματα για να προστατεύσει το αφεντικό του. Δήλωσε εξάλλου ένοχος για φοροαπάτη το 2018 αλλά τώρα λέει ότι δεν διέπραξε κανένα φορολογικό αδίκημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.