Τον υπέρμαχο του Brexit, Νιγκελ Φάρατζ, επιστρατεύει ο Ντόναλντ Τραμπ για την προεκλογική του εκστρατεία. Ο Φάρατζ δήλωσε ότι έχει μια «σταθερή προσφορά για εργασία» σχετικά με την εκστρατεία επανεκλογής του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Politico.

Ειδικότερα, σε συνέντευξή του στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Talk, ο πρώην ηγέτης του Brexit, είπε ότι του προτάθηκε να βοηθήσει «έμμεσα» για την υποψηφιότητα του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου για τον Λευκό Οίκο.

«Έχω πραγματικά μια πολύ σταθερή προσφορά εργασίας που έχει πέσει στο τραπέζι από την Αμερική, η οποία είναι πολύ, πολύ δελεαστική», είπε ο Φάρατζ στην παρουσιάστρια του Talk, Julia Hartley-Brewer.

«Είναι μια εμπιστευτική προσφορά, προφανώς, αλλά θα εμπλέκεται πολύ έντονα στην προεκλογική εκστρατεία», πρόσθεσε ο ίδιος και τόνισε ότι «προφανώς, το ποιος θα γίνει πρόεδρος της Αμερικής έχει σημασία».

Από τότε που παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματος Reform UK το 2021, ο Φάρατζ αποφεύγει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της πολιτικής, ακολουθώντας μία καριέρα στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, καθώς παρουσιάζει μια εκπομπή στον δεξιό ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό GB News.

Το πολιτικό του μέλλον παραμένει ερώτημα στο Γουέστμινστερ και επιδιώκει επιστροφή στην ηγεσία του Reform, το οποίο κερδίζει σταθερά στις δημοσκοπήσει, σε πολλές περιπτώσεις.

Παράλληλα, ο Φάρατζ είναι κοντά στον Τραμπ, από τον οποίο πήρε συνέντευξη για το GB News τον Μάρτιο ενώ τον έχει επαινέσει επανειλημμένα.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ νωρίτερα φέτος περιέγραψε τον Φάρατζ ως έναν «ωραίο τύπο» σε προεκλογική συγκέντρωση ενώ εμφανίστηκε μέσω βίντεο στον εορτασμό των 60ών γενεθλίων του τον Απρίλιο.

Στη συνέντευξή του τη Δευτέρα, ο Φάρατζ είπε ότι η προσφορά εργασίας που έχει δεν σχετίζεται με διπλωματικές θέσεις, όπως ο ρόλος του Βρετανού πρεσβευτή στις ΗΠΑ, θέση η οποία θα είναι σύντομα κενή.



