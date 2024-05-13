Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε σήμερα ότι εμπόδισε τις ρωσικές δυνάμεις να προχωρήσουν περαιτέρω κοντά στο χωριό Λουκιάντσι βόρεια της περιοχής του Χαρκόβου όπου είχαν μια «μερική επιτυχία».
Το γενικό επιτελείο ανακοίνωσε στην εφαρμογή Telegram ότι τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν τις επιθετικές ενέργειες και η Ουκρανία θα συνεχίσει να συγκεντρώνει τις δυνάμεις της στην περιοχή ανάλογα με την κατάσταση.
