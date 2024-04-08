Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: Τα πρώτα στοιχεία από το πόρισμα

Διαφαίνονται οι πρώτες ενδείξεις για παραλείψεις και ολιγωρίες εκ μέρους της αξιωματικού υπηρεσίας και του υπό απόταξη σκοπού στην υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος της 28χρονης Κυριακής από τον πρώην σύντροφό της το βράδυ της 1η Απριλίου, έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Από την προκαταρκτική έρευνα των αξιωματικών της διεύθυνσης εσωτερικών υποθέσεων προκύπτουν σε αρχικό στάδιο ενδείξεις και για το αδίκημα της παράλειψης που έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Όσον αφορά την επόπτρια, οδηγό της αξιωματικού αλλά και τον τηλεφωνητή του κέντρου Άμεσης Δράσης προς το παρόν φαίνεται να προκύπτει το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος χωρίς να αποκλείεται στις κατηγορίες να προστεθεί το αδίκημα της παράληψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων που απομακρύνθηκε από τη θέση του φαίνεται να μην έχει άμεση ευθύνη καθώς ενημερώθηκε για το περιστατικό αμέσως μετά τον θάνατο της άτυχης Κυριακής.

Τα στελέχη διεύθυνσης εσωτερικών υποθέσεων έχουν λάβει κατάθεση χθες από τον φίλο της Κυριακής, που ήταν παρών κατά τη διάρκεια του δολοφονικού χτυπήματος, σύμφωνα με την οποία προκύπτουν σαφείς ενδείξεις απραξίας από τον σκοπό του τμήματος ο οποίος περιγράφεται πως δεν ενήργησε σε καμία χρονική φάση για να αποσοβήσει τη θανατηφόρα επίθεση. Έμεινε αδρανής και δε βγήκε από το φυλάκιο παρά μόνο όταν η άτυχη 28χρονη έπεσε νεκρή μπροστά του, παρά τις εκκλήσεις για βοήθεια τόσο από εκείνη όσο και από τον συνοδό της.

