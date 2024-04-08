Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: Επεκτείνεται η έρευνα για τους αστυνομικούς

Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, αναφορικά με τα λάθη και τις παραλείψεις που έγιναν στη διαχείριση της δολοφονικής επίθεσης που δέχθηκε η 28χρονη Κυριακή από τον πρώην σύντροφό της έξω από το Αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ξεκίνησε στους κόλπους της αστυνομίας, προκαταρκτική εξέταση.

Την ώρα που η ένορκη διοικητική εξέταση βρίσκεται στην τελική ευθεία ώστε να αποδοθούν ευθύνες στα στελέχη του εν λόγω αστυνομικού τμήματος, με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς κινείται και η ποινική διαδικασία.

Την Παρασκευή ο εισαγγελέας, ανέθεσε την προκαταρκτική έρευνα στους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων ενώ χθες πάρθηκε κατάθεση και από τον φίλο της άτυχης Κυριακής.

«Στο μικροσκόπιο της έρευνας» έχει τεθεί και το αδίκημα της παράληψης που έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, γεγονός που διαφαίνεται εξάλλου από τις «μη ενέργειες» τόσο από τον σκοπό του τμήματος όσο και από την αξιωματικό υπηρεσίας εκείνο το βράδυ.

Η προανακριτική έρευνα που ζητά ο εισαγγελέας αφορά σε έρευνα γύρω από το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος εκ μέρους των αστυνομικών που βρίσκονταν στο τμήμα.

Αυτό δεν είναι δεσμευτικό για τους αξιωματικούς της διεύθυνσης των εσωτερικών υποθέσεων και για αυτό θα διερευνήσουν ακόμα και για το αδίκημα της παράληψης που όχι μόνο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Κυριακής αλλά έθεσε σε κίνδυνο και τον φίλο της.

Σημειώνεται πως στην κατάθεση του προαναφερθέντα υπάρχουν σαφής ενδείξεις απραξίας από τον σκοπό του τμήματος ο οποίος φαίνεται πως δεν ενεργοποιήθηκε σε καμία χρονική φάση ώστε να αποσοβήσει το θανατηφόρο χτύπημα παρά μόνο κλώτσησε το μαχαίρι μακριά από τον δράστη μετά το δολοφονικό χτύπημα και αφού πήρε σχετική εντολή.

Πρόκειται για τον υπό απόταξη 48χρονο αστυνομικό που το 2014 είχε εμπλακεί σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών και που ενδεχομένως εντός των επομένων ημερών ο Άρειος Πάγος να διατάξει την απόταξη του από το αστυνομικό σώμα.

Σήμερα ενδέχεται να καταθέσουν και οι γονείς της άτυχης Κυριακής.

Παράλληλα, τα στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων έχουν υποβάλλει αιτήματα σε διάφορες αστυνομικές υπηρεσίες για να συλλέξουν προανακριτικό υλικό όπως διαταγές του Αρχηγείου προς τους κατωτέρους ως προς τον χειρισμό τέτοιων υποθέσεων, τι έκαναν δηλαδή παραδείγματος χάριν οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στο περιστατικό εκείνο το βράδυ, ηχητικό και βιντεοληπτικό αλλά και τις καταθέσεις των αστυνομικών στο πλαίσιο της ποινικής δικογραφίας για τη δολοφονία (Αποτελούν βέβαια δυνητικά κατηγορούμενοι), προκειμένου να διαβάσουν όλο το υλικό στον εισαγγελέα και εκείνος με τη σειρά του να κρίνει και να αποδώσει τις ποινικές ευθύνες στον καθένα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.