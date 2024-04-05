Τραγική εξέλιξη για έναν 59χρονο άνδρα, Πακιστανικής υπηκοότητας, που έπεσε από μεγάλο ύψος μέσα σε φρεάτιο ασανσέρ σε νεοανεγειρόμενη οικοδομή στο Ηράκλειο.

Αμέσως σήμανε "συναγερμός" στις αρχές.

Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της 3ης ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του άτυχου εργάτη αλλά και ασθενοφόρο, όμως, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας ήταν νεκρός...

Έτσι, κλήθηκε γραφείο κηδειών και η σορός του παρελήφθη καθώς βάσει πρωτοκόλλου, το ΕΚΑΒ παραλαμβάνει τραυματίες.

Επί τόπου μετέβη αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, καθώς επρόκειτο για εργατικό δυστύχημα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη νεοανεγειρόμενη οικοδομή δεν υπήρχε κανένα μέτρο προφύλαξης και προστασίας ενώ εκεί βρίσκονταν μόνον ο άτυχος εργάτης και ο εργολάβος.

