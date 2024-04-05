Με την επιβολή περιοριστικού όρου και αναμορφωτικού μέτρου, αφέθηκε ελεύθερος, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, ο 13χρονος που συνελήφθη κατηγορούμενος ότι διακίνησε μέσω του διαδικτύου οπτικοακουστικό υλικό στο οποίο απεικονιζόταν γυμνή ή ημίγυμνη μία συνομήλική του. Η υπόθεση καταγγέλθηκε από την μητέρα της ανήλικης, η οποία καταθέτοντας στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Β. Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι η κόρη της έκανε δύο απόπειρες αυτοκτονίας.

Κατά την απολογία του, παρουσία παιδοψυχολόγου, ενώπιον της 6ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο 13χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι έστειλε σε έναν φίλο του το επίμαχο υλικό και αναγνώρισε ότι έκανε λάθος. Κατά πληροφορίες, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι το υλικό αυτό εστάλη με πρωτοβουλία της ανήλικης, χωρίς να προηγηθεί εκ μέρους του κάποια απειλή, όπως καταγγέλθηκε.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης προσέγγισης της ανήλικης, ενώ επιπλέον ο κατηγορούμενος θα επιτηρείται μέχρι τη δίκη από επιμελητή ανηλίκων (αναμορφωτικό μέτρο).

Είχε προηγηθεί έρευνα στο σπίτι του, την οποία προκάλεσαν οι καταγγελίες της μητέρας, και στο κινητό του τηλέφωνο εντοπίστηκαν συνολικά οκτώ αρχεία βίντεο και ένα αρχείο εικόνας, ακατάλληλου περιεχομένου, όπου εμφανίζεται η 13χρονη.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο μαθητής συνελήφθη και εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Οι πράξεις για τις οποίες διώκεται αφορούν την χωρίς δικαίωμα κοινολόγηση σε τρίτο πρόσωπο οπτικό και οπτικοακουστικό υλικό, στο οποίο αποτυπώνεται δημόσια πράξη άλλου που αφορά στη γενετήσια ζωή του, η οποία οδήγησε το θύμα σε απόπειρα αυτοκτονίας, κατά εξακολούθηση, όπως επίσης της κατοχής, διάθεσης και διανομής υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια απεστάλησαν στα αρμόδια εργαστήρια της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για περαιτέρω εργαστηριακή έρευνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

