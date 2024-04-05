Με την κατάθεση της ηθοποιού Μαρκέλλας Γιαννάτου, συνεχίστηκε η δίκη ενώπιον του ΜΟΔ του σκηνοθέτη Κώστα Κωστόπουλου που κατηγορείται για βιασμό σε βάρος της ηθοποιού Έλενας Αθανασοπούλου, τον Ιούλιο του 2010.

Η μάρτυρας δήλωσε στο δικαστήριο πως δεν γνωρίζει κάτι για την επίδικη υπόθεση , ωστόσο είπε πως η ίδια είχε μία εμπειρία σεξουαλικής παρενόχλησης από τον σκηνοθέτη το 2005 που συνεργάζονταν σε τηλεοπτική σειρά. Τότε ,όπως κατέθεσε η ηθοποιός , ο σκηνοθέτης είχε κάνει σεξουαλική χειρονομία στο σώμα της με αποτέλεσμα εκείνη να αντιδράσει φωνάζοντας. Ο κατηγορούμενος , σύμφωνα με την κυρία Γιαννάτου της είχε απαντήσει "πως κάνεις έτσι; Ένα πατρικό χάδι ήταν".

Είπε επίσης η ηθοποιός πως δέκα χρόνια μετά το περιστατικό, είχε δεχτεί τηλεφώνημα, το οποίο χαρακτήρισε "σχεδόν απειλητικό", από τον σκηνοθέτη που την προέτρεπε να σταματήσει να μιλάει για την εμπειρία της.

Εισαγγελέας: Πως συνδέεται μια στιγμιαία θωπεία με μια πράξη βιασμού; Πως πάει κάποιος από τη μια πίστα στην άλλη;

Μάρτυρας: Είπα πως δεν έπεσα από τα σύννεφα.. Δεν ξέρω πως από το ένα φτάνεις στο άλλο. Το θεωρώ πιθανό..

Εισαγγελέας: Όποιος θωπεύει είναι εν δυνάμει βιαστής;

Μάρτυρας: Δεν είπα αυτό. Εγώ πάντως ένιωσα σαν βιασμένη

Πρόεδρος: Ξέρετε για άλλες ηθοποιούς;

Μάρτυρας: Έχω ακούσει για την κυρία Διδασκάλου και δυο ακόμη συναδέλφους. Έχω ακούσει ότι είναι ένας τρόπος του. Ότι ήταν πιο απότομος και βίαιος. Δεν μου έχει ξανασυμβεί με άλλο σκηνοθέτη. Εγώ επεδίωξα μετά να συνεργάζομαι με γυναίκες σκηνοθέτες.

Πηγή: skai.gr

