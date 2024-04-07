Το γύρο του διαδικτύου κάνει η είδηση με το ζευγάρι από τον Βόλο που έγιναν για δεύτερη φορά γονείς, μέσα στο αυτοκίνητό τους, που ήταν εν κινήσει προς ιδιωτική κλινική στη Λάρισα.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, προχθές, στις 2.42 τα ξημερώματα έφυγαν από τον Βόλο με το αυτοκίνητό τους, ο σύζυγος με την έγκυο γυναίκα του, με προορισμό ιδιωτική κλινική στη Λάρισα για τη γέννηση του παιδιού τους.

Στο δρόμο γυναίκα διαπιστώνει ότι έσπασαν τα νερά και ένα μόλις χιλιόμετρο έξω από την κλινική, ξεκίνησε ο τοκετός.

Η Αθανασία δεν έχασε λεπτό την ψυχραιμία της και τράβηξε την μπέμπα στην αγκαλιά της.

Ώρα 03:05. Πέντε λεπτά αργότερα ήταν έξω από την κλινική όπου στα επείγοντα τους περίμεναν οι νοσηλευτές και ο γιατρός για να τους παραλάβουν. Όπως έλεγε στο magnesianews.gr ο ευτυχής πατέρας «Υποκλίνομαι στη γυναίκα μου που χωρίς να πανικοβληθεί γέννησε μόνη της μέσα στο αυτοκίνητο εν κινήσει ένα υπέροχο κοριτσάκι. Η ζωή είναι ωραία».

Το υγιέστατο κοριτσάκι που ήρθε στη ζωή είναι το δεύτερο παιδί της οικογένειας και τους ευχόμαστε τα καλύτερα.

Πηγή: skai.gr

