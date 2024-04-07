«Χθες τα μεσάνυχτα, ο φερόμενος δολοφόνος μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο «Αττικό Νοσοκομείο» και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

«Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό δίνουν μάχη για να τον σώσουν. Νομίζω θα τα καταφέρουμε για να γυρίσει πίσω στη φυλακή που ανήκει, και όχι στο ψυχιατρικό νοσοκομείο», πρόσθεσε.

«Εμείς θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να γίνει καλά και θα τον παραδώσουμε στη Δικαιοσύνη», τόνισε ο κ. Γιαννάκος.

