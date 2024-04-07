Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ για απόπειρα αυτοκτονίας του 39χρονου: Οι γιατροί δίνουν μάχη για να σωθεί και να γυρίσει στη φυλακή

«Εμείς θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να γίνει καλά και θα τον παραδώσουμε στη Δικαιοσύνη», τόνισε ο κ. Γιαννάκος.

γιαννάκος

«Χθες τα μεσάνυχτα, ο φερόμενος δολοφόνος μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο «Αττικό Νοσοκομείο» και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. 

«Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό δίνουν μάχη για να τον σώσουν. Νομίζω θα τα καταφέρουμε για να γυρίσει πίσω στη φυλακή που ανήκει, και όχι στο ψυχιατρικό νοσοκομείο», πρόσθεσε. 

«Εμείς θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να γίνει καλά και θα τον παραδώσουμε στη Δικαιοσύνη», τόνισε ο κ. Γιαννάκος. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δολοφονία γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark