Στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας έχει τις ρίζες της η οικογένεια του φημισμένου ιταλικού οίκου BVLGARI. Η ιστορία του πατριάρχη της οικογένειας που ξεκίνησε από την Ήπειρο και κατέκτησε τον κόσμο είναι μυθιστορηματική.

Η οικογένεια Βούλγαρη που ξεκίνησε από δω, ποτέ δεν ξέχασε τις ρίζες της. Όλα αυτά τα χρόνια ερχόταν, επισκεπτόταν την περιοχή και φέτος ήρθε η οικογένεια του και επισκέφτηκε τον δήμο. Στο κεντρικό μέρος της παλιάς ιστορικής αγοράς της Παραμυθιάς πάνω από το εργαστήρι ήταν η κατοικία του Βούλγαρη.

Στην περιοχή μπορεί κανείς να δει το σχολείο της Παραμυθιάς, ένα κτίριο - κόσμημα που ανεγέρθηκε με δαπάνες του Σωτήρη Βούλγαρη, της γνωστής οικογένειας των αργυροχρυσοχόων, που ξεκίνησε τη μεγάλη πορεία προς την επιτυχία από την Παραμυθιά Θεσπρωτίας.

Με απόφαση του δήμου και τη συγκατάθεση της οικογένειας Βούλγαρη αναμένεται να γίνει ένα διαδραστικό μουσείο το οποίο θα είναι αφιερωμένο και στη γνωστή οικογένεια εδώ της Παραμυθιάς αλλά και στην ιστορία του τόπου..

Μπορεί ο οίκος να μετρά σήμερα καταστήματα σε 100 και πλέον χώρες, οι απόγονοι του Σωτήρη Βούλγαρη όμως δεν ξεχνούν ποτέ την Παραμυθιά Θεσπρωτίας, εκεί ξεκίνησε η μεγάλη αυτοκρατορία κοσμημάτων.

Τον Αύγουστο του 2023 οι απόγονοι της οικογένειας Βούλγαρη επισκέφθηκαν την Παραμυθιά, πήγαν στο σχολείο του προγόνου τους καθώς και στο εργαστήρι, από όπου ξεκίνησε το… παραμύθι, μόνο που ήταν όμως μια αληθινή ιστορία επιτυχίας.

Σήμερα, οι κάτοικοι της Παραμυθιάς περιμένουν με αγωνία την ολοκλήρωση των εργασιών του μουσείου Βούλγαρη, που θα δώσει νέα πνοή στην περιοχή τους.

