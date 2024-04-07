Συνελήφθη σήμερα Κυριακή, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους του Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΚΑΕΕ), ένας άνδρας, ο οποίος φαίνεται να προκάλεσε τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πρωινές ώρες χθες, στην περιοχή Μαύρο Κόλυμπο Λασιθίου Κρήτης.



Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λασιθίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive εξετάζεται από το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής, ως πιθανότερη εκδοχή, η καταστροφική φωτιά να ξέσπασε μία μέρα πριν - από τη καύση λιόκλαδων που έκανε ο κάτοικος της περιοχής - αλλά δεν έσβησε. Και όπως φαίνεται, αναζωπυρώθηκε, καίγοντας 2.000 με 2.500 στρέμματα.



Στη μεγάλη επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετείχαν 186 πυροσβέστες με 14 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 38 οχήματα ενώ από αέρος συνέδραμαν το Σάββατο και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Συνδρομή παρέχουν επίσης πεζοπόρο τμήμα που διέθεσε το ΓΕΕΘΑ, δυνάμεις της ΕΛΑΣ, εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.



Το πρωί έφτασαν ακόμη 17 πυροσβέστες οι οποίοι μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά, για να ενισχύσουν τις ομάδες των πεζοπόρων τμημάτων. Επιπλέον, σε γενική επιφυλακή τέθηκαν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες στην Περιφέρεια Κρήτης έως και την Τρίτη 9 Απριλίου.



Σε αυτή τη φάση, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις, που έδωσαν ολονύχτια μάχη, αντιμετωπίζουν διάσπαρτους καπνούς εντός της καμένης περιοχής.

ΣΚΑΪ-cretalive.gr



Πηγή: skai.gr

