e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Από τη Δευτέρα οι πληρωμές σε χιλιάδες δικαιούχους

Κατά την περίοδο 15 έως 19 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 79.496.605 ευρώ σε 91.159 δικαιούχους, και στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 15 έως 19 Ιανουαρίου οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:

• Από τις 15 έως 19 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 15.600.000 ευρώ σε

730 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

• Στις 15 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 133.130 ευρώ σε 120 δικαιούχους για παροχές του τ. ΟΑΕΕ.

• Στις 19 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 14.263.475 ευρώ σε 33.109 δικαιούχους επιδομάτων Μητρότητας, Κυοφορίας, Ασθενείας, Ατυχήματος και Έξοδα Κηδείας.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• 25 εκατ. ευρώ σε 42.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 9 εκατ. ευρώ σε 10.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

• 2 εκατ. ευρώ σε 3.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

• 12 εκατ. ευρώ σε 200 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

• 1,5 εκατ. ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

