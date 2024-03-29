Γυναίκα παρασύρθηκε από φορτηγό στον Πειραιά- Δίνει «μάχη» για τη ζωή της

«Μάχη» για να κρατηθεί στη ζωή δίνει μια γυναίκα αστυνομικός η οποία παρασύρθηκε από διερχόμενο φορτηγό στον Πειραιά.

Λίγο μετά τις 21:30 το βράδυ της Παρασκευής, φορτηγό όχημα παρέσυρε τη γυναίκα στη συμβολή της Πειραιώς και Αλμυρίδος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ η γυναίκα που ήταν εκτός υπηρεσίας, μεταφέρθηκε στο Τζάνειο και από εκεί στο 401 και η κατάστασή της κρίνεται σοβαρή.

Πηγή: skai.gr

