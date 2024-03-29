Το τεχνικό λάθος που σημειώθηκε για τον «δίδυμο» ισχυρό σεισμό ανοιχτά της Ηλείας και η λανθασμένη πρώτη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, και η επικριτική αναφορά του Γεράσιμου Παπαδόπουλου, προκάλεσαν την οργή του Άκη Τσελέντη.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου, ακόμη και στην Αττική. Αρχικά, από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο αναφέρθηκε ότι δευτερόλεπτα αργότερα έγινε και δεύτερος ισχυρός σεισμός, επίσης μεγέθους 5,7 Ρίχτερ, με επίκεντρο 25 χιλιόμετρα ανατολικά των Στροφάδων και εστιακό βάθος 21,5 χιλιόμετρα. Ωστόσο, επρόκειτο για τεχνικό λάθος, και όχι για «δίδυμο» σεισμό.

Αντιδρώντας, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook: «To θρίλερ με το δήθεν διπλό σεισμό στο θαλάσσιο χώρο του Κυπαρισσιακού κόλπου έληξε. Αρχικά το Εθνικό Αστεροσκοπείο ανακοίνωσε 2 σεισμούς μεγεθών 5,6 και 5,7. Τελικά, μετά από μισή ώρα ανακοίνωσε 4,5 και 5,7. Τέτοια σφάλματα έχουν συμβεί και στο παρελθόν. Πρέπει να εξαλειφθούν. Δημιουργούν σύγχυση και δυσκολεύουν την αξιολόγηση. Ως προς την ουσία, προς το παρόν δεν είμαστε βέβαιοι αν ο 5,7 ήταν ο κύριος σεισμός. Η περιοχή έχει κάνει μεγάλους σεισμούς στο παρελθόν. Θα επανέλθω όταν συλλεγούν περισσότερα δεδομένα».

Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Άκης Τσελέντης, στη συνέχεια απάντησε στη συγκεκριμένη ανάρτηση του κ. Παπαδόπουλου, αποκαλώντας τον «γνωστό λασπολόγο και συνταξιούχο φυσιογνώστη», και δίνοντας τη δική του εξήγηση, παραθέτοντας ρητά αρχαίων φιλοσόφων και ποιητών.

Η ανάρτηση Tσελέντη

«ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ ΛΑΣΠΟΛΟΓΟΥ ΟΤΙ ΤΟ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΚΑΛΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ

Νισάφι ποια με αυτόν τον δήθεν καθηγητή σεισμολογίας συνταξιούχο Φυσιογνωστη πρώην υπάλληλο του Γεωδυναμικού που δεν σεβάστηκε το χώρο που έφαγε ψωμί και συνεχώς βγαίνει στα ΜΜΕ και μας κατηγορεί τόσο λόγο επιστημονικής ανεπάρκειας όσο και λόγο εμπάθειας.

Μιλά ο άνθρωπος που έχει κάνει προβλέψεις για όλη την Ελλάδα και αν συμβεί κάποιο γεγονός θα βγει και θα μας πει ότι το πρόβλεψε. Πριν ένα χρόνο μου πήρε 5 μήνες να ηρεμήσω τη Θήβα που μίλαγε για 7 Ρίχτερ. Δε σέβεται ούτε τη τουριστική περίοδος τινάζοντας το τουρισμό στον αέρα.

Διαβάστε λοιπόν ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΑΣ να δείτε τι έγινε με τον πρωινό σεισμό και βγάλτε τα συμπεράσματα σας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 29η Μαρτίου 2024 και ώρα 09:12:48.74 είχαμε ανατολικά των Στροφάδων πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση με μέγεθος 5.7 στην κλίμακα Richter. Πριν τον σεισμό αυτό και ώρα 09:11:54.78, δηλαδή πριν από 53.96 δευτερόλεπτα, είχε σημειωθεί προσεισμός στην ίδια περιοχή.

Το αυτόματο σύστημα εντόπισε άμεσα και σωστά την ύπαρξη δύο σεισμών και μάλιστα υπολόγισε και τα επίκεντρα στη σωστή θέση. Ωστόσο, ενώ το μέγεθος του δεύτερου ισχυρού σεισμού υπολογίστηκε σωστά, ο προσεισμός εμφανίστηκε με λάθος μέγεθος στην αυτόματη λύση.

Ο λόγος ήταν ότι για όλα τα αυτόματα συστήματα, ο υπολογισμός του μεγέθους βασίζεται τυπικά σε ένα διάστημα (παράθυρο) καταγραφής 120 δευτερολέπτων για τον κάθε σεισμό. Αυτό γίνεται, ώστε η μέτρηση να περιλαμβάνει ικανό αριθμό σταθμών στους υπολογισμούς, ακόμα και για την περιοχή του Ελληνικού τόξου αλλά και τις συνοριακές περιοχές της Ελλάδας.

Στην εν λόγω περίπτωση το αυτόματο σύστημα για τον υπολογισμό του μεγέθους του προσεισμού, χρησιμοποίησε παράθυρο στο οποίο είχε ήδη εισέλθει ο μεγάλος σεισμός και έτσι επηρεάστηκε.

Η βάρδια ταυτοποίησε άμεσα την ύπαρξη του λάθους στο μέγεθος, ωστόσο, έπρεπε να στείλει άμεσα την επείγουσα προειδοποίηση για πιθανό τσουνάμι, αφού το μέγεθος του σεισμού ήταν Μ 5.7 (άνω του Μ 5.5). Η προειδοποίηση τσουνάμι ολοκληρώθηκε σε ελάχιστο χρόνο και συγκεκριμένα μόλις σε 6 λεπτά (9:18).

Αμέσως μετά, στις 9:21:28 (3 λεπτά μετά) είχε ολοκληρωθεί η λύση του ισχυρού σεισμού και στις 09:23:17 (1 λεπτό και 49 δευτερόλεπτα μετά), διορθώθηκε άμεσα και ο προσεισμός.

Θεωρούμε ότι είναι αβάσιμη η κριτική, ότι μπορούσε να ρυθμιστεί καλύτερα το αυτόματο σύστημα.

Με 50 δευτερόλεπτα παράθυρο υπολογισμού, ώστε να μην υπάρχει το πρόβλημα, δεν θα μπορούσαμε να βγάλουμε αξιόπιστο μέγεθος για τους περισσότερους σεισμούς νότια της Κρήτης, ή στη Ρόδο και σε καμία περίπτωση στο Καστελόριζο. Αλλά και τι θα γινόταν αν ο προσεισμός ήταν 30 δευτερόλεπτα ή 20 πριν; Πάλι θα γινόταν κριτική;

Επίσης είναι αβάσιμη η κριτική ότι έπρεπε να γίνει η διόρθωση πριν την προειδοποίηση για τσουνάμι, ρισκάροντας έτσι την ασφάλεια των πολιτών.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο αντέδρασε ψύχραιμα και υπεύθυνα, ακόμα και σε αυτή την πολύ δύσκολη περίπτωση σεισμού (προσεισμός με διαφορά δευτερολέπτων και ανάγκη προειδοποίησης τσουνάμι) και ανακοίνωσε μια φορά τις ορθές λύσεις».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.