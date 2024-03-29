Ψαχνά: Συνελήφθη αστυνομικός μετά από απόδραση κρατουμένου

Συνελήφθη αστυνομικός μετά από απόδραση κρατουμένου που είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του eviathema.gr, το βράδυ, μια γυναίκα βρέθηκε στο ΑΤ ώστε να καταγγείλει τον σύντροφο της για ενδοοικογενειακό επεισόδιο, μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

Ο φερόμενος δράστης, για άγνωστο λόγο αφού λογόφεραν τη χτύπησε.

Εκείνη λοιπόν κατήγγειλε στους αστυνομικούς το περιστατικό, και άμεσα προχώρησαν στην προσαγωγή του στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου τον ενημέρωσαν ότι θα πρέπει να κρατηθεί στα πλαίσια του αυτοφώρου λόγο της καταγγελίας.

Εκείνος με αφορμή ότι θα έπρεπε να επικοινωνήσει με τον δικηγόρο του για να τον ενημερώσει απομακρύνθηκε από τον χώρο και έπειτα τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Λόγω της απόδρασης συνελήφθη ο υπεύθυνος αστυνομικός της υπόθεσης, ενώ λίγη ώρα αργότερα στελέχη της ομάδας Ασφαλείας του ΑΤ Διρφύων Μεσσαπίων, μετά από αναζητήσεις εντόπισαν και πάλι τον δράστη και τον συνέλαβαν.

