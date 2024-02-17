Με μηχανοκίνητη πορεία στην πόλη των Γρεβενών οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους για να στείλουν «ηχηρό» μήνυμα πως είναι παρόντες στον αγώνα τους, καλώντας παράλληλα και τους πολίτες να σταθούν στο πλευρό τους.

Με περισσότερα από 50 τρακτέρ παρέμειναν στο κέντρο των Γρεβενών για λίγη ώρα και συνέχισαν την πορεία τους προς την έξοδο. Επέστρεψαν στην συνέχεια στον Ανατολικό κόμβο της Εγνατίας οδού στο ύψος της Μυρσίνας, όπου και θα αποφασίσουν την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων τους.

Εν τω μεταξύ με απόφαση της γενικής συνέλευσης το μπλόκο Γρεβενών έκλεισε συμβολικά χθες το απόγευμα την Εγνατία οδό στο ύψος της Μυρσίνας και σήμερα προχωρούν σε δίωρο κλείσιμο του δρόμου σε άλλο σημείο.

Οι αγρότες των Γρεβενών κάνουν ανοιχτό κάλεσμα σε συλλόγους, σωματεία και φορείς να συμπαρασταθούν και να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της περιοχής, τονίζοντας ότι ο αγώνας που κάνουν είναι ζήτημα επιβίωσης ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας.

Οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους ετοιμάζοντας την κάθοδο τους στην Αθήνα για το συλλαλητήριο τονίζει ο πρόεδρος των αγροτών Γρεβενών Ευθύμιος Σαράντης, υπογραμμίζοντας ακόμα με συντονισμένες κινήσεις και σε κοινό μέτωπο στην Δυτική Μακεδονία, ότι ενισχύουν με δυνάμεις το μπλόκο στο τελωνείο Νίκης στα σύνορα Ελλάδας Βόρειας Μακεδονίας, το μπλόκο της Καστοριάς στο τελωνείο και στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όπου παραμένουν από την περασμένη Κυριακή και μαζί τους βρίσκονται και οι ιδιοκτήτες ΦΔΧ.

