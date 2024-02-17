Στη σύλληψη ενός 33χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη θετή του κόρη, προχώρησαν οι αρχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, ο 33χρονος άνδρας, που είχε υπό την επίβλεψή του το ανήλικο κορίτσι, εκμεταλλευόμενος την απουσία της μητέρας της και καταχρώμενος την εμπιστοσύνη της, ενέργησε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Οι κακοποιήσεις έλαβαν χώρα στην Εύβοια από 30-06-2022 έως 24-12-2022 και ιδίως κατά τους μήνες Αύγουστο - Σεπτέμβριο του 2022, καθώς και κατά το μετέπειτα διάστημα που διέμεναν στο Λαύριο Αττικής, ήτοι από 24- 12-2022 έως 16-05-2023.

Σε βάρος του 33χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, για βιασμό και κατάχρηση ανηλίκου που δεν συμπλήρωσε τα 14 έτη, ενώ η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Αττικής.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΛ. ΑΣ



«Συνελήφθη 33χρονος ημεδαπός, δυνάμει σχετικού Εντάλματος Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών, για υπόθεση που αφορά σε διάπραξη γενετήσιων πράξεων.

Ειδικότερα, ο 33χρονος, σύμφωνα με καταγγελία που πραγματοποιήθηκε, το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο 2022 έως τον Μάιο 2023, στις περιοχές της Εύβοιας και Αττικής όπου διέμεναν οικογενειακώς, ενώ είχε υπό την επίβλεψη του ανήλικη ημεδαπή, εκμεταλλευόμενος την απουσία της μητέρας της και καταχρώμενος την εμπιστοσύνη της, ενέργησε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης.

