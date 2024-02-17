Ζελένσκι: Η «τεχνητή» έλλειψη όπλων ενισχύει τον Πούτιν

Η «τεχνητή», όπως την χαρακτήρισε, έλλειψη όπλων για την Ουκρανία, ενισχύει τον Πούτιν», προειδοποίησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ζήτησε να συνεχιστεί η στήριξη προς την χώρα του. Απηύθυνε επίσης εκ νέου πρόσκληση προς τον υποψήφιο του προεδρικού χρίσματος των Ρεπουμπλικανών Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφθεί το Κίεβο και να μεταβεί μαζί του στο μέτωπο.

«Δυστυχώς, το να κρατείται η Ουκρανία σε μια τεχνητή έλλειψη όπλων, ειδικά σε έλλειψη πυρομαχικών και δυνατοτήτων μεγάλου βεληνεκούς, επιτρέπει στον Πούτιν να διατηρεί την τρέχουσα ένταση στον πόλεμο», τόνισε ο κ. Ζελένσκι από την Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, στην οποία έγινε δεκτός με παρατεταμένο χειροκρότημα.

Ο ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε ακόμη στην περίπτωση της πόλης Αντβιίβκα, εξηγώντας ότι η απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων αποφασίστηκε λόγω του προβλήματος της έλλειψης πυρομαχικών, καθώς έχει καθυστερήσει η στρατιωτική στήριξη από τις ΗΠΑ. «Ήταν μια δικαιολογημένη απόφαση, προκειμένου να σωθούν ανθρώπινες ζωές», είπε χαρακτηριστικά. Όταν μάλιστα εκλήθη να σχολιάσει την αμερικανική στάση, δήλωσε ότι «αφού η συζήτηση γίνεται δημόσια, δεν θα πω τίποτα» και πρόσθεσε ότι όλα θα τεθούν στις συναντήσεις που θα έχει στο περιθώριο της Διάσκεψης με αμερικανούς αξιωματούχους.

Ερωτώμενος γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει μέχρι τώρα επισκεφθεί την Ουκρανία, ο κ. Ζελένσκι δήλωσε ότι τον έχει ήδη προσκαλέσει και μάλιστα να επισκεφθούν μαζί το μέτωπο του πολέμου. «Θέλω να του δείξω πόσο ανοιχτές και αληθινές πληροφορίες δίνουμε για τον πόλεμο», σημείωσε.

«Μη ρωτάτε την Ουκρανία πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Ρωτήστε τους εαυτούς σας, γιατί ο Πούτιν είναι ακόμη σε θέση να τον συνεχίζει. Πιστεύω ότι αν παραμείνουμε σε διάλογο σχετικά με το πώς μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος, τότε θα πρέπει με τις αποφάσεις μας να δείξουμε σε αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις τι σημαίνει πραγματικός πόλεμος και όχι πόλεμος από το Ίνσταγκραμ», τόνισε καταλήγοντας ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

