Θεσσαλονίκη: Στα «πράσα» 23χρονος και 36χρονος που έκλεψαν πλάκες πεζοδρομίου από αποθήκη κατασκευαστικής εταιρείας

Πλάκες πεζοδρομίου έκλεψαν από αποθήκη κατασκευαστικής εταιρείας στην περιοχή της Νεοχωρούδας Θεσσαλονίκης δυο άτομα που συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ωραιοκάστρου.

Οι δύο συλληφθέντες 36 και 23 ετών αφαίρεσαν τις πλάκες από την αποθήκη και τις τοποθέτησαν σε τρέιλερ, όμως έγιναν αντιληπτοί από υπάλληλους της εταιρείας οι οποίοι ειδοποίησαν τις αστυνομικές αρχές.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη των δύο δραστών και στην κατάσχεση του συρόμενου τρέιλερ και ενός ακόμη οχήματος.

Οι πλάκες βρέθηκαν και παραδόθηκαν στον υπεύθυνο της εταιρείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

