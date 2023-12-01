Για δικαίωση της Έμμας έκανε λόγο η μητέρα της σχολιάζοντας την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης που καταδίκασε σε συνολική ποινή καθείρξεως 16,5 ετών τον 27χρονο οδηγό, ο οποίος παρέσυρε, τραυμάτισε θανάσιμα και εγκατέλειψε την 21χρονη φοιτήτρια τα ξημερώματα της 22ας Νοεμβρίου 2022, στην Καμάρα.

«Η Δικαιοσύνη έκανε αυτό που έπρεπε» τόνισε σε δηλώσεις της η μητέρα, ενώ ανέφερε ότι η απόφαση του δικαστηρίου συμπίπτει χρονικά με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την ημέρα της κηδείας της κόρης της. Σχολιάζοντας την απολογία του 27χρονου είπε πως ήταν ένα ψέμα. «Σε λίγο θα μας ζητήσει να του φτιάξουμε το αμάξι που του χαλάσαμε, να μας στείλει τον λογαριασμό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε, δε, ότι με την ολοκλήρωση της δίκης «έκλεισε ένα δύσκολο κομμάτι» και αφού ηρεμήσει θα το συνειδητοποιήσει.

«Το παιδί μας δεν γυρίζει πίσω»

Από την πλευρά του, ο πατέρας της αδικοχαμένης νεαρής φοιτήτριας υπογράμμισε ότι «η απόφαση δεν φέρνει πίσω το παιδί μας», ενώ στάθηκε στο μήνυμα που στέλνει με την ετυμηγορία του το δικαστήριο «σε όσους κυκλοφορούν εκεί έξω και νομίζουν ότι ο δρόμος είναι πίστα».

«Το δικαστήριο έκρινε, αποφάσισε και τιμώρησε τον δολοφόνο του παιδιού μας» είπε, κρατώντας στα χέρια του τα κεράκια που είχε αγοράσει λίγη ώρα πριν τη φονική παράσυρση η 21χρονη θέλοντας να κάνει έκπληξη στην φίλη της, που εκείνη την ημέρα είχε τα γενέθλιά της.

