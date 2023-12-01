Προφυλακιστέος κρίθηκε σήμερα από τον ανακριτή ο 68χρονος παλαιοημερολογίτης ιερέας από τη Σαλαμίνα, ο οποίος κατηγορείται για ασέλγεια κατ’εξακολούθηση σε 12χρονο αγόρι.

Το πρωί οδηγήθηκε με χειροπέδες στα δικαστήρια του Πειραιά, προκειμένου να απολογηθεί.

Ο ιερέας επέμεινε στην αθωότητα του αλλά δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μέχρι την δίκη.

Πηγή: skai.gr

