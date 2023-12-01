Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Προφυλακίστηκε ο παλαιοημερολογίτης ιερέας από την Σαλαμίνα – Δεν έπεισε για την αθωωότητά του 

Το πρωί οδηγήθηκε με χειροπέδες στα δικαστήρια του Πειραιά, προκειμένου να απολογηθεί   

ιερεάς σαλαμινα

Προφυλακιστέος κρίθηκε σήμερα από τον ανακριτή ο 68χρονος παλαιοημερολογίτης ιερέας από τη Σαλαμίνα, ο οποίος κατηγορείται για ασέλγεια κατ’εξακολούθηση σε 12χρονο αγόρι. 

Το πρωί οδηγήθηκε με χειροπέδες στα δικαστήρια του Πειραιά, προκειμένου να απολογηθεί. 

Ο ιερέας επέμεινε στην αθωότητα του αλλά δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μέχρι την δίκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ιερέας Σαλαμίνα ασέλγεια ανήλικος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark