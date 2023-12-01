Κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία στη γραμμή 2 του μετρό, μετά την διακοπή τους νωρίτερα λόγω πτώσης άνδρα στον σταθμό «Συγγρού-ΦΙΞ» λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι.

Πρόκειται για έναν 40χρονο άνδρα ο οποίος κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσες στις ράγες του μετρό.

Αμέσως έσπευσαν στο σημείο αστυνομικοί και πυροσβέστες οι οποίοι απεγκλώβισαν τον άνδρα.

Ο 40χρονος ο οποίος βρισκόταν εν ζωή όταν απεγκλωβίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

