Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

14χρονο κορίτσι έπεσε από τον δεύτερο όροφο σχολείου στο Πέραμα

Το κορίτσι νοσηλεύεται στο Παίδων

ΕΚΑΒ

Στο 3ο γυμνάσιο Περάματος 14χρονο κοριτσάκι έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου.

Κλήθηκε ασθενοφόρο από τον διευθυντή του σχολείου και την μετέφερε  στο Παίδω, όπου και νοσηλεύεται.

Μέχρι στιγμής η αιτία του ατυχήματος παραμένει άγνωστη. 

Συμφωνα με πληροφοριες η 14χρονη μαθήτρια  έχει καταγμα λεκάνης και δεξιού χεριού. Είναι στην εντατική για παρακολούθηση, ενώ έχει πλήρη επικοινωνία και δεν είναι διασωληνωμένη.  Θα ακολουθησει απεικονιστικος ελεγχος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πέραμα ΕΚΑΒ ΕΛΑΣ σχολείο 14χρονη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark