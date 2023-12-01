Στο 3ο γυμνάσιο Περάματος 14χρονο κοριτσάκι έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου.
Κλήθηκε ασθενοφόρο από τον διευθυντή του σχολείου και την μετέφερε στο Παίδω, όπου και νοσηλεύεται.
Μέχρι στιγμής η αιτία του ατυχήματος παραμένει άγνωστη.
Συμφωνα με πληροφοριες η 14χρονη μαθήτρια έχει καταγμα λεκάνης και δεξιού χεριού. Είναι στην εντατική για παρακολούθηση, ενώ έχει πλήρη επικοινωνία και δεν είναι διασωληνωμένη. Θα ακολουθησει απεικονιστικος ελεγχος.
Πηγή: skai.gr
