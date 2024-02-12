Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Τραγική η κατάληξη της ένοπλης επίθεσης σε ναυτιλιακή εταιρεία στη Γλυφάδα με δράστη έναν 70χρονο συνταξιούχο πρώην εργαζόμενο στην ίδια εταιρεία.

Ο δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε νεκρός στο υπόγειο του κτιρίου και κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να αυτοκτόνησε. Δίπλα του βρέθηκε η καραμπίνα του.

Συνολικά οι νεκροί ανέρχονται στους τέσσερις, ένας ο δράστης και τρεις εργαζόμενοι στην εταιρεία. Εκ των εργαζομένων που βρέθηκαν νεκροί, δύο είναι υψηλόβαθμα στελέχη της ναυτιλιακής. Πρόκειται για δύο άντρες και μία γυναίκα.

Οι εργαζόμενοι βρέθηκαν νεκροί στον ημιόροφο της εταιρείας.

Επίσης, οι αστυνομικές δυνάμεις απεγκλώβισαν εργαζόμενες που είχαν κρυφτεί στις τουαλέτες του κτιρίου.

Στο σημείο σπεύδει ιατροδικαστής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες

Το χρονικό της τραγωδίας

Στην αστυνομία σήμανε συναγερμός στις 10:20 το πρωί της Δευτέρας, όταν υπήρξε τηλεφώνημα για πυροβολισμούς σε ναυτιλιακή εταιρεία στην συμβολή των οδών Αρτεμισίου 2 και Φλέμινγκ στην Γλυφάδα.

Οι άνδρες των ΕΚΑΜ σε συνεργασία με την ΟΠΚΕ μπήκαν στο ισόγειο του κτιρίου στις 11:15 το πρωί και από εκεί ανέβηκαν στην ταράτσα. Στις έρευνες που πραγματοποίησαν στο κτίριο εντόπισαν στο υπόγειο, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, τις σορούς του δράστη και των τριών θυμάτων του.

Από όσα έχουν γίνει γνωστά, ο δράστης φέρεται να ήταν ένας 70χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, πρώην εργαζόμενος στην εταιρεία.

Σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις εργαζομένων πρόκειται για συνταξιούχο, τον οποίο αποκαλούσαν «Άρη». Μόλις άκουσαν τους πυροβολισμούς, όσοι εργαζόμενοι μπόρεσαν έτρεξαν να διαφύγουν και βγήκαν έξω.

Σύμφωνα με μαρτυρίες εργαζομένων, ο ένοπλος ήταν επιστάτης σε νησί του ιδιοκτήτη της ναυτιλιακής εταιρείας στους Πεταλιούς Χαλκίδας.

Πάντα σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, ο δράστης άρχισε να πυροβολεί στο ισόγειο της εταιρείας, και εν συνεχεία ανέβηκε στους άλλους ορόφους.

Είχε μαζί του μια κοντόκανη καραμπίνα και ένα περίστροφο.

Το σημείο αποκλείστηκε άμεσα από την αστυνομία, ενώ έσπευσαν περιπολικά, ασθενοφόρα και οχήματα της πυροσβεστικής.

Λόγω της επιχείρησης της ΕΛΑΣ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στα ακόλουθα σημεία:

Λ. Ποσειδώνος και πλατεία Φλέμινγκ

Λ. Καραμανλή και Καλυψούς

Αρτεμισίου και Ροντήρη

Βίντεο από την αποχώρηση των ΕΚΑΜ από το σημείο.

Πηγή: skai.gr

