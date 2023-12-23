Έφτασε το μεσημέρι της Παρασκευής στις 22/12 στο Ηράκλειο ο 28χρονος Γιάννης Ορφανός, ο μικρός αδερφός του νιόπαντρου Δημήτρη που νοσηλεύεται βαριά στο Γεννηματάς μετά το μακελειό από τους δύο άνδρες από την Αλβανία το πρωί του Σαββάτου στο Γκάζι όπου πυροβόλησαν την παρέα των Κρητικών.

Ο 28χρονος βρίσκεται πλέον στο σπίτι του στα Μάλια, ενώ ο 34χρονος αδερφός του νοσηλεύεται σε καταστολή στην Αθήνα και ο φίλος τους Φραγκίσκος υποβλήθηκε σε χειρουργείο στην γνάθο.

Μιλώντας στην Κρήτη TV ο Γιάννης Ορφανός ανέφερε: «Νιώθω τυχερός που κατέληξα ζωντανός και δεν έπαθα ζημιά. Είναι η χειρότερη περιπέτεια της ζωής μου και θα συνεχίσει εφόσον ο αδερφός μου είναι μέσα στο νοσοκομείο και μέχρι να ξεχαστεί θα περάσουν χρόνια. Όλοι έχουμε το μυαλό μας στο Δημήτρη. Οι γιατροί μας είπαν ότι είναι εκτός κινδύνου αλλά η νοσηλεία του θα πάρει πολύ καιρό. Για να ξυπνήσει το μίνιμουμ λένε οι γιατροί θα πάρει 10 μέρες γιατί είναι σε καταστολή. Η αγάπη που έχουμε εισπράξει είναι τεράστια. Είναι απίστευτα και μας έχουν συγκινήσει».

