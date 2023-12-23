Nέο βίντεο ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή και την επίθεση σε βάρος των τριών Κρητικών στο Γκάζι, πιστοποιεί την αγριότητα με την οποία έδρασε ο «πιστολέρο» και ο συλληφθείς συνεργός του.





Στο βίντεο βλέπουμε το μαύρο τζιπ των δύο δραστών με καταγωγή από την Αλβανία. Έχει προηγηθεί λεκτική αντιπαράθεση με νεαρούς Κρητικούς που διασκέδαζαν στο Γκάζι.

Οι Αλβανοί κατεβαίνουν από το τζιπ, κατευθύνονται απειλητικά προς το μέρος των νεαρών, για λίγο τους χάνουμε από την εικόνα, αλλά στη συνέχεια βλέπουμε τον 33χρονο συνοδηγό να χτυπά με γροθιές και κλωτσιές τα θύματα.

Στη συνέχεια ο 37χρονος καταζητούμενος «πιστολέρο», με ένα πιστόλι που κρατά από την αρχή του καβγά, να πυροβολεί τέσσερις φορές εναντίον τους τραυματίζοντας τους τρεις από αυτούς, εκ των οποίων τον έναν σοβαρά καθώς έχει βληθεί στο κεφάλι.



Μάλιστα, αφότου έχουν πυροβολήσει ο 33χρονος αφαιρεί την πίσω πινακίδα κυκλοφορίας του τζιπ προκειμένου να μην εντοπιστούν και στη συνέχεια διαφεύγουν.

Ο 33χρονος παραδόθηκε, αλλά ο «πιστολέρο» ακόμα διαφεύγει τη σύλληψη.

Πηγή: skai.gr

