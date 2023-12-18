Σε διαθεσιμότητα τέθηκαν με απόφαση του αρχηγού του Λιμενικού Σώματος αντιναύαρχου, Γεώργιου Αλεξανδράκη, τα δύο στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που φέρεται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών - κυρίως κοκαΐνης - και η αστυνομία συνέλαβε 10 μέλη της οργάνωσης οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και των αρχηγών.

Σε βάρος των δύο στελεχών του Σώματος έχει σχηματιστεί δικογραφία από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Παράλληλα, διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ).

«Δηλώνω κατηγορηματικά ότι το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής είναι αμείλικτα σε φαινόμενα διαφθοράς και παράβασης καθήκοντος που αφορούν στελέχη του Λιμενικού», τόνισε σε δήλωσή του ο υπουργός Ναυτιλίας Χρήστος Στυλιανίδης.

Πρόσθεσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Λιμενικού έχουν διαχρονικά πολύ στενή συνεργασία με την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας με πάγιο στόχο την καταπολέμηση και πάταξη κάθε έκνομης ενέργειας και φαινομένων διαφθοράς.

«Όσοι κρίνονται αρμοδίως από την ελληνική δικαιοσύνη ως επίορκοι βαθμοφόροι δεν έχουν καμία απολύτως θέση στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής», ανέφερε ο ίδιος.

Ο τρόπος δράσης της εγκληματικής οργάνωσης και ο ρόλος των δύο λιμενικών

Αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης ήταν 71χρονη, έγκλειστη σε κατάστημα κράτησης, η οποία ήταν επιφορτισμένη με την επιμέλεια και την υλοποίηση όλου του επιχειρησιακού σκέλους. Τα μέλη της οργάνωσης πειθαρχούσαν στις εντολές της και δεν ενεργούσαν, αν δεν εξασφάλιζαν προηγουμένως τη σύμφωνη γνώμη της.

Λάμβανε υψηλότατα μέτρα αυτοπροστασίας, καθώς συνομιλούσε με τα υπόλοιπα μέλη χρησιμοποιώντας συνθηματικά και προσωνύμια. Είχε φροντίσει για την απαραίτητη υποδομή της οργάνωσης, παρέχοντας χώρο – καβάτζα, ενώ ταυτόχρονα είχε αναπτύξει το δίκτυο από την αρχική προμήθεια μέχρι την τελική πώληση των ναρκωτικών ουσιών. Τα κέρδη της οργάνωσης μοιράζονταν στα υπόλοιπα μέλη μόνο καθ’ υπόδειξη της και αφού πρώτα καθόριζε το μερίδιο που αναλογεί στον καθένα. Διαθέτει πλούσιο ποινικό παρελθόν στη διάπραξη παρόμοιων εγκληματικών πράξεων, γεγονός που καταδεικνύεται και από τον επαγγελματικό σχεδιασμό των παράνομων ενεργειών της οργάνωσης,

Κατώτερος Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, αποτελούσε ζωτικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, επιφορτισμένος με το ρόλο του κύριου προμηθευτή των ναρκωτικών ουσιών. Εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του και το τμήμα του Λιμενικού στο οποίο υπηρετούσε, κατάφερνε να εξασφαλίζει ποσότητες, οι οποίες είχαν άμεση σχέση με τις υποθέσεις που ερευνούσαν. Με τον τρόπο αυτό, εξασφάλιζε στην οργάνωση μηδενικό κόστος της ναρκωτικής ουσίας, έχοντας ως αντίκτυπο τα τεράστια περιθώρια κέρδους που είχαν από την μεταπώληση της στους τελικούς διακινητές. Παράλληλα, κατά τις επικοινωνίες του λάμβανε ιδιαίτερα μέτρα αυτοπροστασίας, ενώ χρησιμοποιούσε τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρημένες σε ανύπαρκτους αλλοδαπούς.

Επίσης 63χρονη, αποτελούσε βασικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς ήταν επιφορτισμένη με το ρόλο του ταμία - διαχειριστή της οργάνωσης, του φύλακα της καβάτζας, ενώ παράλληλα ήταν ο συνδετικός κρίκος της αρχηγού με τα υπόλοιπα μέλη, με την οποία μάλιστα συνδέονταν με φιλικές σχέσεις. Αναλάμβανε να συναντά δια ζώσης τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, είτε αφορούσε συναλλαγή με ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, είτε παραλαβή χρηματικών ποσών και το διαμοιρασμό, ακολούθως, των μεριδίων. Για όλα τα ανωτέρω ενεργούσε μόνο κατόπιν εντολής ή σύμφωνης γνώμης της αρχηγού.

Επίσης στη συμμορία συμμετείχαν:

- Ανώτερος Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, παρείχε εκ της θέσης του, την απαραίτητη κάλυψη και πρόσβαση στον υφιστάμενο του και βασικό προμηθευτή της εγκληματικής οργάνωσης

- Ένας 47χρονος, που αποτελούσε βασικό μέλος της οργάνωσης, ενώ συνδέονταν με στενές συγγενικές σχέσεις με την αρχηγό. Μετέφερε γι’ αυτήν προσωπικά αντικείμενα και προμήθειες, μέσω επισκεπτηρίων στο Κατάστημα Κράτησης.

- Ένας 71χρονος, έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης, αποτελούσε έναν από τους βασικούς φύλακες ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, καθώς η δράση του τερματίστηκε την 03-08-2023, κατόπιν σύλληψης του από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών με μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, η διακίνηση της οποίας εντάσσεται στη δράση της παρούσας εγκληματικής οργάνωσης.

- Ένας 56χρονος, που αποτελούσε έναν από τους βασικούς μεταφορείς ναρκωτικών ουσιών της οργάνωσης, από τα περιφερειακά σημεία φύλαξης, στο σπίτι - καβάτζα.

- Δύο ακόμη άντρες 55 και 51 ετών αντίστοιχα, που αποτελούσαν τους βασικούς διακινητές ναρκωτικών ουσιών της οργάνωσης. Ο 55χρονος από κοινού με την 38χρονη σύντροφό του, προμηθεύονταν τις ναρκωτικές ουσίες για την περαιτέρω διακίνησή τους.

- Ένας 44χρονος, που συνδέονταν με συγγενικούς δεσμούς με τη διαχειρίστρια του σπιτιού - «καβάτζας» είχε ελεύθερη πρόσβαση στο σπίτι, ενώ ο ίδιος από κοινού με 56χρονη διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες και επιπλέον μετέφερε – παρέδιδε ποσότητες ναρκωτικών ουσιών στους υπόλοιπους διακινητές της εγκληματικής οργάνωσης.

- Μια 44χρονη, έγκλειστη σε κατάστημα κράτησης, που αποτελούσε βοηθό της αρχηγού προκειμένου να διευθετήσει και οργανώσει τις παραδόσεις ναρκωτικών ουσιών σε βασικό διακινητή, αλλά και την επιστροφή των χρηματικών ποσών που προέρχονται από την πώληση αυτών, στην ταμία της οργάνωσης.

