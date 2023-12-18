Πρώτο θέμα στα αλβανικά Μέσα Ενημέρωσης έχει γίνει η είδηση για τον τραυματισμό των τριών Κρητικών από τους δύο υπήκοους Αλβανίας τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Γκάζι.

Πιο συγκεκριμένα το αλβανικό δίκτυο top-channel.tv μεταδίδει πως «ο 37χρονος Ν.Ι ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε καταζητείται από τις ελληνικές αρχές ως ύποπτος δράστης του τραυματισμού τριών ατόμων στο Γκάζι στο κέντρο της Αθήνας, τα ξημερώματα του Σαββάτου».

«Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά μία παρέα τριών ανδρών έξω από μπαρ μετά από λεκτική αντιπαράθεση.

Νωρίτερα η αστυνομία συνέλαβε τον 33χρονο Ε.Τ συνοδηγό του ανθρακί τζιπ που οδηγούσαν. Ο ίδιος είπε στην ΕΛ.ΑΣ ότι δεν πύροβόλησε εκείνος κατά των θυμάτων, κάτι που φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσαν οι αρχές.

Ο 37χρονος έχει απελαθεί δύο φορές από την Ελλάδα και έχει επιστρέψει. Μάλιστα το 2012 βρισκόταν μεταξύ των βασικών υπόπτων για ένοπλη ληστεία στον Αυλώνα.

Η ΕΛ.ΑΣ τον έχει κηρύξει καταζητούμενο σε όλα τα συνοριακά σημεία που συνδέουν τη χώρα με γειτονικές χώρες ενώ παράλληλα η επιχείρηση για τη συλληψή του συνεχίζεται».

