Όλοι Μαζί Μπορούμε: 1442 κιβώτια με Χριστουγεννιάτικα Δώρα από 60 Δήμους Αττικής

Ολοκληρώθηκε το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου η δράση συγκέντρωσης Χριστουγεννιάτικων Δώρων του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Και φέτος, το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ συνεργάστηκε με 60 Δήμους της Αττικής, με στόχο να μη μείνει κανένα παιδί χωρίς το δώρο του.

Ο τελικός απολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 1442 κιβώτια με Χριστουγεννιάτικα δώρα.

Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ευχαριστεί πολύ τον κόσμο που πήγε στο σημείο συγκέντρωσης του Δήμου του και άφησε το δώρο του, καθώς και τους 60 Δήμους της Αττικής που συμμετείχαν στη δράση, για τη συνεργασία.

Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του κάθε Δήμου παρέλαβαν τις προσφορές και θα τις διανείμουν στα παιδιά των Δημοτών τους που έχουν πραγματικά ανάγκη.



Πηγή: skai.gr

