Τα γιορτινά τους φορούν και φέτος δίνοντας τόνο εορταστικό στις καθημερινές μετακινήσεις των επιβατών τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς ( Μετρό και Τραμ). Χριστουγεννιάτικα δέντρα και στεφάνια έχουν ήδη πάρει τις θέσεις τους στους σταθμούς του Μετρό, με το εντυπωσιακό σε λάμψη και διαστάσεις δέντρο στον σταθμό «Σύνταγμα» να ξεχωρίζει.

Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα θα στολίσουν με τα στολίδια της ευχής τα παιδιά των ευχών του "Make - A - Wish" την ερχόμενη Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου. Τα παιδιά, συνοδευόμενα από εθελοντές, θα επιβιβαστούν αρχικά στο Τραμ και στις 5 το απόγευμα θα φθάσουν στον σταθμό του Μετρό «Σύνταγμα», όπου και θα τραγουδήσουν χριστουγεννιάτικα τραγούδια και θα ανταλλάξουν δώρα κι ευχές.

Παράλληλα, με την πολύτιμη συνδρομή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, οι σταθμοί «Μέγαρο Μουσικής» και «Κεραμεικός» στολίστηκαν δημιουργικά και εναλλακτικά με εντυπωσιακές αφίσες και μοιράζουν ευχές στους διερχόμενους επιβάτες.

Παραμένοντας σε γιορτινή διάθεση, η ΣΤΑ.ΣΥ προσκαλεί τους επιβάτες των μέσων σταθερής τροχιάς σε μελωδικές, χριστουγεννιάτικες διαδρομές, φιλοξενώντας στους σταθμούς του Μετρό:

- Τη Δευτέρα 18/12 στον σταθμό «Δημοτικό Θέατρο» στις 17:45 το Πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά - Ορχήστρα Έγχορδων Νέων Πειραιά και στον σταθμό «Κηφισιά» στις 18:00 τους Μικρούς Τροβαδούρους - Παιδική Χορωδία Κηφισιάς.

- Την Τρίτη 19/12 στον σταθμό «Αιγάλεω» στις 19:00 τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αιγάλεω.

- Την Τετάρτη 20/12 στον σταθμό «Σύνταγμα» στις 16:00 τον Μουσικό - Καλλιτεχνικό Σύλλογο «Μουσικό όραμα».

- Την Πέμπτη 21/12 στον σταθμό «Σύνταγμα» στις 17:00 τη Μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας.

- Την Παρασκευή 22/12 στον σταθμό «Περιστέρι» στις 10:00 τη Χορωδία του 2ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου, στον σταθμό «Δημοτικό Θέατρο» στις 19:00 τη Χορωδία της Αδελφότητας Κεφαλλήνων & Ιθακησίων Πειραιά και στον σταθμό «Σύνταγμα» στις 19:00 τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μακεδόνων - Θρακών, που θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς.

