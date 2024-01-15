Λογαριασμός
Γιώργος Ζαγκλιβέρης: Πέθανε ο 30χρονος ποδοσφαιριστής που έπασχε από σπάνια μορφή καρκίνου

Έφυγε από τη ζωή στα 30 του ο ποδοσφαιριστής Γιώργος Ζαγκλιβέρης, που έδινε μάχη για τη ζωή του με μια σπάνια μορφή καρκίνου

Γιώργος Ζαγκλιβέρης

Απεβίωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας ο ποδοσφαιριστής Γιώργος Ζαγκλιβέρης, που έδινε μάχη για τη ζωή του με μια σπάνια μορφή καρκίνου. Η είδηση του θανάτου του 30χρονου σκόρπισε τον θρήνο στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τις Σέρρες.

Ο Γιώργος Ζαγκλιβέρης έπασχε από Λέμφωμα Burkitt, που ξεκινά από εξειδικευμένα κύτταρα του ανοσοποιητικού που ονομάζονται Β κύτταρα.

Χαρακτηρίζεται από μια γενετική αλλαγή που ονομάζεται μετατόπιση που περιλαμβάνει το γονίδιο MYC. Αυτή η γενετική αλλαγή επιτρέπει στα καρκινικά κύτταρα να διαιρούνται και να δημιουργούν νέα καρκινικά κύτταρα πολύ γρήγορα.

Ο εκλιπών είχε φορέσει στο παρελθόν τις φανέλες των Δόξα Παλαιοκώμης, Άρη Πρώτης, Ασπίδας Δραβήσκου, ΑΣ Έβρος Σουφλίου, ΑΟ Καβάλας, ενώ ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού.

Ο αδερφός του, Κώστας, τον αποχαιρέτησε μέσω social media. «Καλό ταξίδι αδερφέ μου, τώρα πλέον θα μας προσέχεις από εκεί ψηλά. Θα σε θυμόμαστε για πάντα να χαμογελάς όπως συνήθιζες».

