Το Όλοι Μαζί Μπορούμε σε συνεργασία με το περιοδικό δρόμου σχεδία συγκεντρώνουμε, σκούφους, κασκόλ, γάντια και κάλτσες, για τους άστεγους και κοινωνικά αποκλεισμένους συνανθρώπους μας.
Η δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Ιανουαρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι στα εξής σημεία:
- Στο Σχεδία Home (Κολοκοτρώνη 56, Αθήνα),
- Στο Δημαρχείο Αμαρουσίου,
- Στο Δημαρχείο Γλυφάδας,
- Στο Δημαρχείο Καλλιθέας,
- Στο Γραφείο Εθελοντισμού ΚΟΔΕΠ (Πλατεία Κοραή 1, Πειραιάς),
- Και στο Δημαρχείο Περιστερίου.
Πηγή: skai.gr
- Επέμβαση της αστυνομίας στην κατάληψη της Πρυτανείας του ΕΜΠ
- Δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατέθεσε η οικογένεια της 41χρονης εγκύου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά
- Μαφιόζικη εκτέλεση στο Νέο Κόσμο: Τα κινητά, το τηλεφώνημα και ο τσιλιαδόρος στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ - Ανταποδοτικό χτύπημα για τον «Ράμπο»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.