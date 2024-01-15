Το Όλοι Μαζί Μπορούμε σε συνεργασία με το περιοδικό δρόμου σχεδία συγκεντρώνουμε, σκούφους, κασκόλ, γάντια και κάλτσες, για τους άστεγους και κοινωνικά αποκλεισμένους συνανθρώπους μας.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Ιανουαρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι στα εξής σημεία:

Στο Σχεδία Home (Κολοκοτρώνη 56, Αθήνα),

Στο Δημαρχείο Αμαρουσίου,

Στο Δημαρχείο Γλυφάδας,

Στο Δημαρχείο Καλλιθέας,

Στο Γραφείο Εθελοντισμού ΚΟΔΕΠ (Πλατεία Κοραή 1, Πειραιάς),

Και στο Δημαρχείο Περιστερίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.