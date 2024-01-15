Επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας έβαλε τέλος σε κατάληψη στην Πρυτανεία του ΕΜΠ.

Η αστυνομία προχώρησε σε επτά προσαγωγές.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί ομάδα ατόμων προχώρησε σε κατάληψη του κτηρίου της πρυτανείας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο athens.indymedia.

Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν πως προχώρησαν στην κατάληψη της Πρυτανείας του ΕΜΠ, «με σκοπό τη δημιουργία ενός κέντρου αγώνα και την προπαγάνδιση και την ανάδειξη των αναρχικών και αντιεξουσιαστικών μας αντιλήψεων ενάντια στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση και την υποβάθμιση των ζωών μας».

