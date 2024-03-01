Βρέφος κατάπιε αντικείμενο και για τη μεταφορά του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης στήθηκε «γέφυρα σωτηρίας».

Η διακομιδή του ξεκίνησε από τη Βέροια, ενώ στο ύψος των Νέων Μαλγάρων και περι τις 15:40 περιπολικά της Τροχαίας συνόδευσαν το ασθενοφορο του ΕΚΑΒ για να φτάσει ταχύτερα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Όπως έγινε γνωστό στις 16:07 το ασθενοφόρο αφίχθη στο νοσοκομείο όπου το παρέλαβαν οι γιατροί. Δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας του.

