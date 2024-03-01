Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Γέφυρα σωτηρίας για τη μεταφορά βρέφους που κατάπιε αντικείμενο

Η διακομιδή του ξεκίνησε από τη Βέροια, ενώ στο ύψος των Νέων Μαλγάρων και περι τις 15:40 περιπολικά της Τροχαίας συνόδευσαν το ασθενοφορο του ΕΚΑΒ για να φτάσει ταχύτερα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

ΕΚΑΒ

Βρέφος κατάπιε αντικείμενο και για τη μεταφορά του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης στήθηκε «γέφυρα σωτηρίας».

Η διακομιδή του ξεκίνησε από τη Βέροια, ενώ στο ύψος των Νέων Μαλγάρων και περι τις 15:40 περιπολικά της Τροχαίας συνόδευσαν το ασθενοφορο του ΕΚΑΒ για να φτάσει ταχύτερα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Όπως έγινε γνωστό στις 16:07 το ασθενοφόρο αφίχθη στο νοσοκομείο όπου το παρέλαβαν οι γιατροί. Δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας του.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Θεσσαλονίκη βρέφος
