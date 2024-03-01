Οι πρώτοι τουρίστες της φετινής σεζόν έφθασαν σήμερα, 1 Μαρτίου 2024, στη Ρόδο, με την πτήση τσάρτερ 351 της αεροπορικής εταιρείας Ryanair από το Βερολίνο, σηματοδοτώντας ουσιαστικά το ξεκίνημα της τουριστικής περιόδου στο νησί, ενώ η επίσημη έναρξη της σεζόν τοποθετείται στις 28 Μαρτίου.

Το αεροπλάνο έφθασε στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου στις 10:15 το πρωί, μεταφέροντας 139 επιβάτες, στην πλειονότητά τους Γερμανοί.

Όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σχημάτισε, ως είθισται, αψίδα με πίδακες νερού για να καλωσορίσει τους πρώτους επισκέπτες του νησιού.

Θερμή υποδοχή επεφύλαξε στους πρώτους τουρίστες ο Δήμος Ρόδου, με επικεφαλής τον αντιδήμαρχο Τουρισμού και Πολιτισμού Γεώργιο Τόππο, παρουσία εκπροσώπων κι άλλων τοπικών αρχών και φορέων του τουρισμού.

Στελέχη της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου, διέμειναν στους τουρίστες ενημερωτικό υλικό, έντυπο και ψηφιακό, μικρές ελληνικές σημαίες και δώρα με τοπικά προϊόντα.

Οι επισκέπτες ευχαρίστησαν τους διοργανωτές για το θερμό καλωσόρισμα που τους επεφύλαξαν κατά την έναρξη των διακοπών τους και δήλωσαν ανυπόμονοι να απολαύσουν ένα τόπο που λατρεύουν.

«Η σεζόν ξεκινά με καλούς οιωνούς φέτος και τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Η Ρόδος αποτελεί έναν από τους κορυφαίους και ασφαλείς προορισμούς σε όλο τον κόσμο και ελπίζουμε το 2024 να είναι τουριστικά καλύτερη χρονιά από το 2023. Οι στοχευμένες προσπάθειες του Δήμου Ρόδου για την προβολή του νησιού και την περαιτέρω προώθηση του τουριστικού προϊόντος του νησιού και σε νέες αγορές, όπως η συμμετοχή μας στην μεγάλη διεθνή τουριστική έκθεση του Βερολίνου- ΙΤΒ Berlin 2024, από τις 5-7 Μαρτίου 2024, αναμένουμε ότι θα αποδώσουν καρπούς και τη φετινή τουριστική περίοδο. Εκτιμώ ότι η φετινή τουριστική σεζόν στη Ρόδο θα είναι πολύ καλή, με αφίξεις που θα ξεπεράσουν τις περσινές. Εύχομαι καλό ξεκίνημα και ακόμη καλύτερη συνέχεια» υπογράμμισε ο αντιδήμαρχος κ. Τόππος.

