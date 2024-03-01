Εύβοια: Δύο πακέτα ναρκωτικά είχε κρύψει 56χρονος στο εσώρουχό του

Στα εσώρουχα του έκρυβε 56χρονος άνδρας, που συνελήφθη από αστυνομικούς της Γ ΟΠΚΕ στην Βόρεια Εύβοια, συσκευασίες με ναρκωτικά.

Το απόγευμα της Τρίτης 27/02/2024 αστυνομικοί της Γ’. ΟΠΚΕ Ευβοίας, αξιοποιώντας πληροφορίες που έλαβαν, κατάφεραν να «τσακώσουν» 56χρονο ημεδαπό για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Κάνοντας σχετικό σωματικό έλεγχο και έρευνα οι αστυνομικοί αντελήφθηκαν πως ο 56χρονος είχε κρύψει με πολλή προσοχή μέσα στο εσώρουχο του δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 26,1 γραμμαρίων.

Ο 56χρονος οδηγήθηκε αρμοδίως.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.