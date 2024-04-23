Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Athens by night»: Πολωνοί και Έλληνες κομάντο σε ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο πάνω από την Αθήνα - Εκπληκτικό βίντεο

Το ΓΕΕΘΑ ανήρτησε στο Χ το εντυπωσιακό βίντεο με τη λεζάντα «Athens by night» 

αλεξίπτωτο

Ένα εντυπωσιακό βίντεο από την κοινή άσκηση Ελλήνων και Πολωνών κομάντο έδωσε στη δημοσιότητα το ΓΕΕΘΑ.

Στο βίντεο που έχει γυριστεί νύχτα πάνω από την Αθήνα φαίνονται τα στελέχη της Διεύθυνσης Ειδικού Πολέμου και οι Πολωνοί να κάνουν ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτα πάνω από την πρωτεύουσα.

«Athens by night» αναφέρεται χαρακτηριστικά στη λεζάντα του βίντεο που ανήρτησε στο Χ το ΓΕΕΘΑ από την πτώση των αλεξιπτωτιστών.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πτώση ελικόπτερο Αθήνα ΓΕΕΘΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark