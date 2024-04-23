Ένα εντυπωσιακό βίντεο από την κοινή άσκηση Ελλήνων και Πολωνών κομάντο έδωσε στη δημοσιότητα το ΓΕΕΘΑ.

Στο βίντεο που έχει γυριστεί νύχτα πάνω από την Αθήνα φαίνονται τα στελέχη της Διεύθυνσης Ειδικού Πολέμου και οι Πολωνοί να κάνουν ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτα πάνω από την πρωτεύουσα.

«Athens by night» αναφέρεται χαρακτηριστικά στη λεζάντα του βίντεο που ανήρτησε στο Χ το ΓΕΕΘΑ από την πτώση των αλεξιπτωτιστών.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

