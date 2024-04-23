Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε χθες το απόγευμα της Δευτέρας σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων προσφύγων που βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης.

Κατά τις πληροφορίες του onlarissa.gr, υπήρξε συμπλοκή για άγνωστη αιτία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας νεαρός και να χρειαστεί να μεταφερθεί με οικείο μέσο στο εφημερεύον χθες, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Χωρίς σοβαρό τραύμα ο ανήλικος μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών επέστρεψε στη δομή.

Ωστόσο, έγινε προσαγωγή δύο άλλων ανήλικων από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο της συμπλοκής, με περιπολικό.

Πηγή: skai.gr

