Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκαν οι δύο άνδρες που είχαν εγκλωβιστεί με το όχημά τους στην περιοχή Ρετσινάδες Φυλής. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η επιχείρηση απεγκλωβισμού και μεταφοράς των δύο ανδρών σε ασφαλές σημείο ολοκληρώθηκε.

Οι δύο άνδρες είχαν ξεκινήσει με το όχημά τους από τον Αυλώνα και κατευθύνονταν προς την Κρύα Πηγή Φυλής, παρά τη διακοπή της κυκλοφορίας που ήταν σε ισχύ λόγω της κακοκαιρίας "AVGI". Το όχημά τους εγκλωβίστηκε στις Ρετσινάδες Φυλής, λόγω των έντονων χιονοπτώσεων που είχαν σημειωθεί, με αποτέλεσμα να καλέσουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ζήτησαν την συνδρομή ενός γκρέιντερ ώστε να καθαριστεί ο δρόμος για να μπορέσουν με ερπυστριοφόρο να προσεγγίσουν τους εγκλωβισμένους.

Σημειώνεται ότι οι δύο άνδρες, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, είναι καλά στην υγεία τους.

Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση απεγκλωβισμού τριών ανδρών στην περιοχή Κορυφή Κυράς στη Φυλή Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι δυσμενείς, καθώς υπάρχει χαμηλή νέφωση, περιορισμένη ορατότητα, ασθενής χιονόπτωση και άνεμοι περίπου 9 μποφόρ.

Καθώς οι εγκλωβισμένοι δεν δύνανται να περπατήσουν για μεγάλη απόσταση κάτω από τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στο σημείο, γίνεται προσπάθεια να ανοίξει ο δρόμος με ειδικό μηχάνημα. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, θα απογειωθεί ελικόπτερο Τυπου bell από την Ελευσίνα ώστε να γίνει αεροκομιδή τους.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το όχημα, στο οποίο επιβαίνουν τρεις άνδρες εγκλωβίστηκε στη Φυλή και συγκεκριμένα στην περιοχή Κορυφή Κυράς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλουν προσπάθεια ώστε να τους προσεγγίσουν.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τη στιγμή που ειδοποιήθηκαν επιχείρησαν να προσεγγίσουν το όχημα με ερπυστριοφόρο κάτι που δεν κατέστη εφικτό. Για το λόγο αυτό στο σημείο έχουν μεταβεί πέντε άτομα της ορειβατικής ομάδας της 1ης ΕΜΑΚ και ταυτόχρονα επιχειρείται διάνοιξη του δρόμου, ώστε να απεγκλωβιστούν οι τρεις άνδρες, οι οποίοι σύμφωνα με την Πυροσβεστική, είναι καλά στην υγεία τους.

Σημειώνεται ότι απαγόρευση και διακοπή της κυκλοφορίας επί της Λ. Φυλής, από το ύψος της Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κλειστών προς Δερβενοχώρια, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, είναι σε ισχύ από την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024, λόγω της κακοκαιρίας "AVGI".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.