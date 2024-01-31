«Σκοπός μας η καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας εντός του 2024» σημείωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δόμνα Μιχαηλίδου στον χαιρετισμό της σε, πρόσφατη, εκδήλωση που διοργάνωσαν ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς και η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τον Όμιλο Epsilon Net, για την ομαλή εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στο Λιανεμπόριο.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση, η υπουργός δήλωσε ότι: «η διεύρυνση της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας στο λιανεμπόριο και στη βιομηχανία αποτελεί ένα ακόμη βήμα διασφάλισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Καταπολεμούμε την αδήλωτη ή υποδηλωμένη εργασία υποστηρίζοντας και τον εργαζόμενο και τον εργοδότη. Αντιμετωπίζουμε τον αθέμιτο ανταγωνισμό, θωρακίζοντας τους εργοδότες. Παράλληλα, συμβάλλουμε ουσιαστικά στην βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων. Μια σημαντική μεταρρύθμιση που βοηθά στην επίτευξη του στόχου μας: να βελτιώνουμε διαρκώς το εργασιακό περιβάλλον της χώρας. Σκοπός μας η καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας εντός του 2024».

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Γιώργος Καρανίκας υπογράμμισε: «Ο εμπορικός κόσμος με ωριμότητα λέει ναι στη ψηφιακή κάρτα εργασίας γιατί έτσι ενισχύουμε τον υγιή ανταγωνισμό και τη νομιμότητα στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα όμως ως ΕΣΕΕ ζητάμε οι εμπορικές επιχειρήσεις να μην επωμιστούν αχρείαστο γραφειοκρατικό φόρτο και λειτουργικό κόστος. Αυτό θέσαμε στην πρόσφατη συνάντηση μας με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις έχουν την πιο έγκυρη επιστημονική ενημέρωση για το νέο πλαίσιο που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου. Αυτό το στόχο υπηρετούν ο συγκεκριμένες Ημερίδες που από την αρχή του έτους διοργανώνουν πολλοί εμπορικοί σύλλογοι μαζί με την ΕΣΕΕ, σε συνεργασία με τον εξειδικευμένο Όμιλο Πληροφορικής EPSILON NET».

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς Θοδωρής Καπράλος σημείωσε: «Η μεγάλη συμμετοχή τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά των εμπόρων του Πειραιά στη ημερίδα, καταδεικνύει την ανάγκη του επιχειρηματικού κόσμου να ενημερωθεί σωστά για όλες τις αλλαγές που φέρνει η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, αφετέρου την πρόθεσή του να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια του κράτους να καταπολεμήσει την μαύρη και την υποδηλωμένη εργασία».

Ο σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων και γενικός διευθυντής Epsilon HR του Ομίλου EPSILON NET, Βασίλης Πρασσάς εξήγησε με παραδείγματα το νέο πλαίσιο εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας και του ΕΡΓΑΝΗ II στη βάση της πρόσφατης διευκρινιστικής απόφασης του υπουργείου Εργασίας και απάντησε στις ερωτήσεις των παριστάμενων εμπόρων σχετικά με κομβικά θέματα όπως η απολογιστική δήλωση αλλαγών ωραρίου, η οργάνωση χρόνου εργασίας και υπερωριών, οι προβλεπόμενες προθεσμίες και τα πρόστιμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

