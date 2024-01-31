Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε χθες το βράδυ, μετά από ενημέρωση από Πλοίο Ανοιχτής Θαλάσσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ένα ταχύπλοο σκάφος με ικανό αριθμό επιβαινόντων στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της ν. Χόνδρου στη Σύμη.

Για την περιοχή απέπλευσε ακόμα ένα περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς παροχή συνδρομής.

Το περιπολικό σκάφος προέβη σε χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων, όμως οι χειριστές του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκαν, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς με σκοπό τον εμβολισμό του σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ακολούθησε καταδίωξη με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του ταχύπλοου σκάφους και τη σύλληψη των δύο αλλοδαπών χειριστών του.

Το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. περισυνέλεξε είκοσι τρείς (23) αλλοδαπούς επιβαίνοντες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σύμης.

Κατά δήλωσή τους, είχαν ξεκινήσει από Ντάτσα Τουρκίας καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ έκαστος για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα, ενώ αναγνώρισαν τους διακινητές.

Από το Λιμεναρχείο Σύμης που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το ταχύπλοο σκάφος.



Πηγή: skai.gr

