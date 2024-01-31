Σε εξέλιξη είναι δύο επιχειρήσεις απεγκλωβισμού στη Φυλή Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ένα όχημα, όπου επιβαίνουν τρεις άνδρες έχει εγκλωβιστεί στη Φυλή και συγκεκριμένα στην περιοχή Κορυφή Κυράς με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλουν προσπάθεια ώστε να τους προσεγγίσουν.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τη στιγμή που ειδοποιήθηκαν επιχείρησαν να προσεγγίσουν το όχημα με ερπυστριοφόρο κάτι που δεν κατέστη εφικτό. Για το λόγο αυτό στο σημείο έχουν μεταβεί πέντε άτομα της ορειβατικής ομάδας της 1ης ΕΜΑΚ ώστε να απεγκλωβίσουν τους τρεις άνδρες που βρίσκονται στο όχημα, και οι οποίοι σύμφωνα με την Πυροσβεστική, είναι καλά στην υγεία τους.

Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι δεύτερη επιχείρηση απεγκλωβισμού στη Φυλή στην περιοχή Ρετσινάδες. Πρόκειται για ένα όχημα που είχε ξεκινήσει από τον Αυλώνα προς την Κρύα Πηγή Φυλής, στο οποίο επιβαίνουν δύο άνδρες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ζητήσει να μεταβεί ένα γκρέιντερ ώστε να καθαρίσει το δρόμο από το χιόνι και στη συνέχεια να επιχειρήσουν να φτάσουν το όχημα με ερπυστριοφόρο. Τα άτομα που βρίσκονται στο όχημα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, είναι καλά στην υγεία τους ωστόσο ο όγκος του χιονιού είναι πολύ μεγάλος με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται το έργο των δυνάμεων.

Συνολικά και στα δύο σημεία επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 5 οχήματα και την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ.

Επιπλέον, στις 00.30 σήμερα, η Πυροσβεστική δέχτηκε κλήση για παροχή βοήθειας σε 15 οχήματα που είχαν κολλήσει στην Πάρνηθα στον δρόμο από το καζίνο προς το τελεφερίκ. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν προχώρησαν σε κάποιον απεγκλωβισμό ωστόσο μετέβησαν στο σημείο για να βοηθήσουν τα οχήματα.

Σημειώνεται ότι η κυκλοφορία επί της Λεωφόρου Πάρνηθος, από το ύψος τελεφερίκ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας έχει διακοπεί λόγω της κακοκαιρίας από την Κυριακή, 28 Ιανουαρίου 2024 ενώ σε ισχύ είναι διακοπή της κυκλοφορίας επί της Λ. Φυλής, από το ύψος της Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κλειστών προς Δερβενοχώρια, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.