Φθιώτιδα: Στον «Θρόνο του Δία» η 7η ΕΜΑΚ - Τραυματίστηκε περιπατητής

Η εκδρομή στο «Θρόνο του Δία» και στον «Iron Throne» δεν πήγε καλά για επισκέπτη της όμορφης Παύλιανης, ο οποίος τραυματίστηκε στο γνωστό μονοπάτι, με αποτέλεσμα να ζητήσει τη συνδρομή της Πυροσβεστικής.

Νωρίς το απόγευμα της Κυριακής επικοινώνησε με το «112» για την παροχή βοήθειας, καθώς δεν μπορεί να μετακινηθεί χωρίς φορείο

Άμεσα για το σημείο ξεκίνησε η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, καθώς και ένα όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας.

Ο τραυματίας έχει επικοινωνία με τους διασώστες και αναμένεται η επιχείρηση να ολοκληρωθεί γρήγορα με τη συνδρομή και ντόπιων που έχουν σπεύσει για βοήθεια.

