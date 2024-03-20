Στιγμές τρόμου έζησε 57χρονος το βράδυ της Τρίτης (19/3), όταν τρεις άγνωστοι δράστες εισέβαλαν στο σπίτι του στον Καραβόμυλο.

Ο άνδρας ήρθε αντιμέτωπος με τρία άτομα που έκρυβαν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με αποκριάτικες μάσκες! Ένας εξ αυτών μάλιστα τον απείλησε με κατσαβίδι ζητώντας να του πει που έχει τα λεφτά.

Σαστισμένος τους είπε ότι δεν είχε στο σπίτι λεφτά και οι κακοποιοί επέμειναν ρωτώντας για κοσμήματα. Τους έδωσε κάποια κοσμήματα και οι τρεις δράστες εξαφανίσθηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία, με την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας να αναλαμβάνει την υπόθεση ψάχνοντας και για αποτυπώματα των δραστών. Από την περιγραφή μάλιστα του θύματος φαίνεται να έχουν κάποιους υπόπτους, που έχουν απασχολήσει τουλάχιστον για κλοπές.

Σημειώνουμε ότι στον Καραβόμυλο μόλις πριν από δύο μήνες οι κάτοικοι είχαν πραγματοποιήσει γενική συνέλευση για τη μάστιγα των κλοπών, καθώς ήταν απανωτά τα χτυπήματα σε κατοικίες. Και τότε είχε επισημανθεί το μείζον πρόβλημα της έλλειψης αστυνομικού προσωπικού κάτι που βιώνει έντονα όλη η Ελληνική περιφέρεια.

Πηγή: lamiareport.gr

