Συνελήφθησαν 2 άτομα που διακινούσαν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, συνέλαβαν το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή του 'Αγιου Παντελεήμονα, 2 αλλοδαπούς, ηλικίας 33 και 31 ετών, για πλαστογραφία και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με άτομα που διακινούν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους 2 κατηγορούμενους και πιστοποίησαν την εγκληματική τους δράση.

Στην κατοχή τους αλλά και εντός βαλίτσας που κατείχαν, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν, 171 ταξιδιωτικά έγγραφα, αρκετά εκ των οποίων ήταν πλαστά ενώ άλλα απασχολούν ως κλεμμένα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

