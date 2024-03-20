«Είναι η μεγάλη μας προσδοκία να καταφέρουμε να ενισχύσουμε το θεσμό της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα. Γιατί εάν ο θεσμός αυτός μπορούσε να δουλέψει αποτελεσματικά, όπως σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, θα βοηθούσε πάρα πολύ στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης. Πάρα πολλές υποθέσεις θα μπορούσαν να λυθούν εξωδικαστικά», επισήμανε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, σε εκδήλωση για την «Ημέρα της Διαμεσολάβησης», που διοργάνωσε ο Οργανισμός Προώθησης Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ), σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ), τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και τον Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Όπως αποκάλυψε ο υπουργός είναι σε εξέλιξη μεγάλη έρευνα και σύνταξη έκθεσης από τον Οργανισμό Προώθησης Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ) η οποία «θα παραδοθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης σε έξι μήνες για να μπορέσουμε να οργανώσουμε το καινούργιο πλαίσιο στην Ελλάδα και φιλοδοξούμε ότι από το φθινόπωρο που θα το νομοθετήσουμε, η Ελλάδα θα μπει σε μια καινούργια εποχή όσον αφορά τον τομέα αυτό, άρα περιμένουμε πολλά. Καταρχάς η μελέτη και η έρευνα που γίνεται τώρα, θα οδηγήσει σε ένα πόρισμα που θα έχει τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές. Θα δούμε δηλαδή τι καλό συμβαίνει στον κόσμο στον τομέα αυτό».

Μπορεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια με την οριστική νομοθέτηση της διαμεσολάβησης πολλές υποθέσεις να επιλύονται εξωδικαστικά, ωστόσο όπως τόνισε ο υπουργός δικαιοσύνης, «είμαστε ακόμα πολύ πίσω. Πρέπει να αυξήσουμε πάρα πολύ τον αριθμό των υποθέσεων που επιλύονται εξωδικαστικά. Για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε έναν μέσο ευρωπαϊκό όρο και έτσι θα μπορέσουν τα πράγματα στη δικαιοσύνη να γίνουν ακόμα καλύτερα».

Ο κ Φλωρίδης αναφερόμενος στους παράγοντες που λειτουργούν αρνητικά στην αύξηση των υποθέσεων που επιλύονται με διαμεσολάβηση είπε πως: «Το ζήτημα της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών, συναντά μέχρι τώρα και την σχετική άρνηση του δικηγορικού σώματος. Πρέπει να πείσουμε τους δικηγόρους να αγαπήσουν τον εξωδικαστικό τρόπο επίλυσης των υποθέσεων, γιατί είναι οι βασικοί συντελεστές για να μπορέσει να δουλέψει αυτός ο θεσμός και νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο και εκεί».

Τσιάρας: Το 10% των υποθέσεων, επιλύονται με διαμεσολάβηση

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, ο οποίος βραβεύθηκε για το έργο του και υπογράμμισε πως, «όλοι μας είμαστε πολύ χαρούμενοι, διότι από το Δεκέμβριο του 2019 και μετά η διαμεσολάβηση είναι μια πραγματικότητα στην Ελλάδα. Όλοι ξέρουμε και την αξία της και το ρόλο της που προφανώς δεν υποκαθιστά τη Δικαιοσύνη αλλά αποσυμφορεί τη δικαιοσύνη από ένα πολύ μεγάλο όγκο υποθέσεων και δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς πολίτες, με έναν εναλλακτικό τρόπο, να επιλύουν τις διαφορές τους. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε, περίπου το 10% των υποθέσεων, επιλύονται με διαμεσολάβηση μέχρι σήμερα και αν λάβουμε υπόψη μας τη μεγάλη περίοδο που η πανδημία μας εμπόδισε να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα, νομίζω ότι έχουμε διανύσει ένα αρκετά μεγάλο και σημαντικό τμήμα μιας διαδρομής που πρέπει να μας φέρει σε μια άλλη κοινωνική πραγματικότητα».

«Χρειάζεται κατά κάποιον τρόπο να υπάρχει ένα πρόγραμμα δημοσιότητας για τη διαμεσολάβηση και βεβαίως οι πολίτες να κατανοήσουν ότι είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο απλό, αντί να ταλαιπωρούνται για χρόνια, με βάση αυτό που συμβαίνει στα δικαστήρια, να επιλέγουν ένα πολύ πιο σύγχρονο, πολύ πιο άνετο, πολύ πιο οικονομικό, πολύ πιο ειρηνικό τρόπο επίλυσης των διαφορών τους και νομίζω ότι είναι ουσιαστικά το στίγμα που δίνει πλέον και η Ελλάδα, σε μια προσπάθεια που πανευρωπαϊκά και παγκόσμια φαίνεται ότι έχει κάνει τα δικά της βήματα», σημείωσε ο κ Τσιάρας.

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ), πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κωνσταντίνος Μενουδάκος, εξήγησε πως, «η διαμεσολάβηση είναι σημαντική για πολλούς λόγους, πρώτον, διότι είναι ένας φιλικός διακανονισμός. Λύνονται οι διαφορές χωρίς να πηγαίνει κάποιος στα δικαστήρια, που σημαίνει κάποια χρόνια ταλαιπωρία. Γλιτώνει χρήματα και ελαφρύνονται και τα δικαστήρια που ξέρουμε τι φόρτο έχουν. Ήδη υπάρχουν ενθαρρυντικά αποτυπώματα».

Το 2024 πιστεύουμε θα τριπλασιαστούν οι υποθέσεις διαμεσολάβησης

Ο νόμος της διαμεσολάβησης εφαρμόζεται εδώ και 4 χρόνια, διευκρίνισε ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Πέτρος Αλικάκος και αναφερόμενος στα στατιστικά στοιχεία αυτών των ετών είπε: «Στην αρχή το 2020 στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ήταν πολύ λίγες οι υποθέσεις που κατέληξαν με επιτυχές πρακτικό διαμεσολάβησης. Το 2021 και το 2022 οι υποθέσεις πλέον έχουνε αυξηθεί αλματωδώς σε πραγματικούς αριθμούς. Μιλάμε για το 2022, λύθηκαν περί τις 100 υποθέσεις οικογενειακού ενδιαφέροντος με πρακτικό διαμεσολάβησης, άλλες 30 κτηματολογικές, είχαμε δύο υποθέσεις εργατικών που λύθηκαν με διαμεσολάβηση, μία υπόθεση μισθωτική και 3-4 υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων. Το 2023 τα νούμερα είναι τα ίδια και ήδη το πρώτο τρίμηνο του 2024 πιστεύουμε ότι αυτά θα τριπλασιαστούν μέχρι τέλος του έτους, οπότε ο «σπόρος έχει πέσει». Τα στατιστικά δείχνουν ότι ο κόσμος αρχίζει να αγκαλιάζει την διαμεσολάβηση. Με ναυαρχίδα τις υποθέσεις του οικογενειακού δικαίου ακολουθούν και οι άλλες. Θα εμπεδωθεί τελικά αυτή η νοοτροπία».

«Η διαμεσολάβηση είναι εξαιρετικά σημαντική, ειδικά στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του συστήματος δικαιοσύνης. Η διαμεσολάβηση μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο καθώς είναι ένας θεσμός ο οποίος μπορεί να βοηθήσει στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης», σημείωσε η πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) Λουκία Σαράντη και πρόσθεσε πως, «είναι βέβαιο ότι στην εξωστρέφεια της χώρας μας, η επιτάχυνση της δικαιοσύνης και η ποιότητα της απονομής της δικαιοσύνης, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτός ο θεσμός πρέπει να προχωρήσει και ο ΣΒΕ είναι εδώ για να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση».

«Η αλήθεια είναι ότι το ζήτημα της καθυστέρησης στη δικαιοσύνη δεν θα λυθεί με ένα μαγικό ραβδί. Η διαμεσολάβηση αποτελεί ένα πρώτο εργαλείο για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όσο γίνεται τους ρυθμούς αυτούς, ιδίως σε κάποιες κατηγορίες υποθέσεων οι οποίες έχουν και έντονα ευαίσθητα κοινωνικά στοιχεία, όπως παραδείγματος χάρη, οικογενειακές διαφορές. Από εκεί και πέρα πιστεύουμε στο θεσμό της διαμεσολάβησης όχι μόνο για σκοπούς επιτάχυνσης, αλλά ακριβώς γιατί προσπαθεί να μας διδάξει όλους πώς μπορούμε να επιλύσουμε τις διαφωνίες μας χωρίς εντάσεις, χωρίς συγκρούσεις, σε μια περίοδο που νομίζω ότι η κοινωνία το χρειάζεται να μπορέσουμε να κάτσουμε ειρηνικά σε ένα τραπέζι και να συμφωνήσουμε ότι είναι το καλύτερο για όλους», επισήμανε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ) Δημήτριος Φινοκαλιώτης.

Από την πλευρά της η δικηγόρος Θεσσαλονίκης, ΔΝ, διαμεσολαβήτρια, εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών ΙΚΔΘ, Διευθύντρια Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επίλυσης Διαφορών Ζωή Γιαννοπούλου, τόνισε πως, «σήμερα γιορτάζουμε την ημέρα της διαμεσολάβησης. Έχουμε πολύ θετικές εξελίξεις. Οι θεσμοθέτηση της υποχρεωτικότητας, οδήγησε το νομικό κόσμο αλλά και τους πολίτες σε μια επαφή με το θεσμό υποχρεωτική μεν, αλλά με πολύ θετικά αποτελέσματα. Οι υποθέσεις οικογενειακές εξελίσσονται κατά 80% σε επιτυχία, κλείνουν δηλαδή προς όφελος των παιδιών και της οικογένειας και μετά την υποχρεωτική αρχική συνεδρία, έχουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό πολιτών που επιλέγουν τελικά να επιλύσουν τις διαφορές τους με διαμεσολάβηση».

Ο Α ́ Αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) Εμμανουήλ Βλαχογιάννης, υπογράμμισε πως, «σήμερα φιλοξενήσαμε την εκδήλωση με την οποία τιμάται η ημέρα της διαμεσολάβησης σε όλη την Ελλάδα. Είναι σημαντικό που αυτή η εκδήλωση γίνεται στο Επιμελητήριο μας, το οποίο ως γνωστόν ήταν από την αρχή στην ιδρυτική ομάδα του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών στη Θεσσαλονίκη. Η διαμεσολάβηση λοιπόν ως εναλλακτικός τρόπος παροχής Δικαιοσύνης, τη συμπληρώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, επιτυγχάνει την εξισορρόπηση των συμφερόντων των μερών, όποτε αυτά βρίσκονται σε μια κατάσταση σύγκρουσης και αποτελεί άλλη μια εναλλακτική λύση που επιτρέπει την ταχύτερη εκδίκαση, την ειρήνευση κατά κάποιο τρόπο τον των μερών, την ταχύτερη απονομή της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

