ΕΣΦΙΕ: 30ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας

Το 30ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας & 18ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών, θα διεξαχθεί φέτος στην Κρήτη, στις 24-26 Μαΐου 2024, στο Πολιτικό Συνεδριακό Κέντρο του Ηρακλείου.

Το Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Σ.Φ.Ι.Ε.) αποτελεί τη σημαντικότερη διοργάνωση της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 1800 φοιτητών από όλες τις Ιατρικές Σχολές της Ελλάδας και από μη ιατρικά αλλά παρεμφερή τμήματα, καθώς και Καθηγητών από όλη την επικράτεια.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει: το Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής & Νέων Ιατρών Ελλάδας με ομιλίες αναγνωρισμένων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό την Ολυμπιάδα Ιατρικής γνώσης, έναν διαγωνισμό Ιατρικών γνώσεων για φοιτητές προκλινικών και κλινικών ετών πρακτικά σεμινάρια ιατρικών δεξιοτήτων (workshops), βασισμένα σε 4 διαφορετικούς πυρήνες: Κλινικές Δεξιότητες, Θεωρητικά Κλινικά και Εργαστηριακά Φροντιστήρια, Διεθνείς Πιστοποιήσεις και Soft Skills με έμφαση στην Κοινωνική Προέκταση και Προσέγγιση πλήθος εργασιών ευρείας θεματολογίας, υπό τη μορφή Στρογγυλών Τραπεζών, Ελεύθερων και Αναρτημένων Ανακοινώσεων, στις οποίες ομιλητές είναι φοιτητές και νέοι Ιατροί.

Χαιρετισμός Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής:

Προσφέρεται η ευκαιρία στους φοιτητές να αναπτύξουν επιστημονικό και ερευνητικό έργο που συνάδει με τα ενδιαφέροντα τους, να εξοικειωθούν με την εκπόνηση και παρουσίαση επιστημονικών εργασιών, να έρθουν σε επαφή με καταξιωμένους Καθηγητές και Ιατρούς, αλλά και να γνωρίσουν συμφοιτητές τους από όλη την Ελλάδα, το εξωτερικό, αλλά και έτερες Σχολές Επιστημών Υγείας, με στόχο την ευρεία συνεργασία, αλληλεπίδραση και διεπιστημονικότητα. Το Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας αποτελεί μία πολυσχιδή εκδήλωση, γιορτή για την επιστημονική γνώση και τον φοιτητικό κόσμο. Ιδιαίτερα φέτος, μετά από 13 χρόνια το Παράρτημα της Κρήτης λαμβάνει την σκυτάλη από ένα εξαιρετικά επιτυχημένο ΕΣΦΙΕ που διοργανώθηκε από το Παράρτημα Αλεξανδρούπολης, και ο ενθουσιασμός μας είναι ακόμα μεγαλύτερος, αφού μαζί του γιορτάζουμε τα 40 χρόνια από την ίδρυση της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης . Κύριος σκοπός μας είναι να φέρουμε εις πέρας με επιτυχία το έργο που αναλάβαμε και να αποδώσουμε τα μέγιστα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, μιας και τα προηγούμενα ΕΣΦΙΕ έχουν θέσει τον πήχη υψηλά.

Η ομάδα μας θα εργαστεί, ώστε να ανταποκριθεί στις πολλαπλές απαιτήσεις του 30ου ΕΣΦΙΕ & 18oυ Διεθνές Forum συμβάλλοντας έτσι στη διερεύνηση της θεματολογίας, επιδιώκοντας τη συνεργασία με διακεκριμένους επιστήμονες του εξωτερικού αλλά και με ομάδες φοιτητών από τις Ιατρικές Σχολές και άλλες Σχολές των Επιστημών Υγείας της Ελλάδας και του εξωτερικού. Αξίζει να επισημάνουμε ότι θα ενισχύσουμε τα workshops – τα οποία αποτελούν ουσιαστικό κομμάτι του συνεδρίου – αλλά και την Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης, ενώ δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε από το επιστημονικό πρόγραμμα τα Live Χειρουργεία. Θα δώσουμε όλοι, λοιπόν, τον καλύτερο μας εαυτό ώστε το 30ο ΕΣΦΙΕ & 18ο Διεθνές Forum να αποτελέσει ένα μοναδικό τριήμερο, ανταλλαγής σκέψεων, προβληματισμών και διεύρυνσης πνευματικών οριζόντων. Με ανυπομονησία, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη γιορτή ιατρικής γνώσης, στο Ηράκλειο στις 24-26 Μαΐου 2024!

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του 30ου ΕΣΦΙΕ, Βασιλική Γιωργαλλά,

Εκτοετής φοιτήτρια της Ιατρικής Σχολής Κρήτης, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 30ου ΕΣΦΙΕ



